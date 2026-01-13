Son Mühür - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, tüm üniversitelere gönderdiği yazıyla cuma namazı vakitleri ile mesai, ders, sınav ve uygulama saatlerinin çakışması halinde gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini bildirdi.

Yazıda, 8 Ocak 2016 tarihli ve 29587 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi hatırlatıldı. Söz konusu genelgede, kamu kurumlarında isteyen personele mesai kaybına neden olmaksızın cuma namazı için izin verileceğinin düzenlendiği vurgulandı.

Daha önce de benzer uyarılar yapıldı

YÖK tarafından üniversitelere daha önce gönderilen yazılarda da benzer hatırlatmaların yer aldığı belirtilerek, uygulamada birlik sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

Anayasa vurgusu:emel haklar dengeli biçimde korunmalı

Yazıda, Anayasa’nın 24’üncü maddesinde güvence altına alınan din ve vicdan hürriyeti ile 42’nci maddede düzenlenen eğitim ve öğretim hakkının birlikte ve dengeli biçimde korunmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Üniversitelerin ders programı, sınav ve uygulama saatlerini belirleme yetkisine sahip olduğu ancak bu yetkinin temel hak ve özgürlükleri sınırlayıcı biçimde kullanılamayacağı kaydedildi.

Ders ve sınav saatlerinin yeniden değerlendirilmesi istendi

Yazının sonunda, üniversitelerde cuma namazı vakitleriyle çakışabilecek nitelikteki mesai, ders, sınav ve uygulamaların yeniden değerlendirilmesi ve gerekli idari tedbirlerin alınması talep edildi.

YÖK’ün yazısında şu ifadelere yer verildi: “Yükseköğretim kurumlarında cuma namazı vakitleri ile çakışabilecek nitelikteki mesai, ders, sınav ve uygulamalara ilişkin düzenlemelerin, din ve vicdan hürriyetinin fiili kullanımını ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürekliliğini birlikte gözeten bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi; söz konusu faaliyetlerin, cuma namazı saatlerinde yerine getirilecek ibadetleri aksatmayacak şekilde planlanması ve gerekli idari tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.”