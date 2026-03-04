Son Mühür - Dünya, 28 Şubat sabahına ABD ve İsrail’in ortaklaşa İran’a düzenlediği saldırı haberleriyle uyandı. Saldırılarda İran’ın dini lideri Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıdan kurtulması dikkat çekti

Bu gelişmelerin yanı sıra saldırıdan sağ kurtulan bir isim de dikkat çekti. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, saldırıdan sağ çıkan tek isim olarak öne çıktı. Kaani’nin geçmiş yıllarda da İsrail’in iki ayrı saldırısından kurtulmuş olması, hakkında “ajan” tartışmalarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

İddialar yalanlandı

2020 yılında öldürülen eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin yerine göreve getirilen ve İran Devrim Muhafızları’nın dış operasyonlarından sorumlu üst düzey komutan olarak bilinen İsmail Kaani, hakkındaki iddiaları yalanladı. Kaani, “Sürecin sonunda gerçekler ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı. Olayın yankıları sürerken, İsmail Kaani’nin İran Devrim Muhafızları tarafından sorgulandıktan sonra idam edildiği iddiası ortaya atıldı. Ancak gündeme bomba gibi düşen bu iddia, İranlı yetkililer tarafından yalanlandı.