Son Mühür - İstanbul’daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Selen Görgüzel’in savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Uyuşturucu kullandı mı?
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra, “fuhuş” ile “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel, savcılıktaki ifadesinde, tatil için gittikleri Kuzey Kıbrıs’taki özel uçakta uyuşturucu kullanmadığını ve kimseyi fuhşa yönlendirmediğini belirtti.
Özel jet fotoğrafı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Selen Görgüzel’e savcılık ifadesinde, Rabia Karaca ile birlikte özel uçakta çekilmiş bir fotoğrafı gösterildi. Görgüzel, Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindiğini ve söz konusu tatile Emel Müftüoğlu’nun kendisini gönderdiğini söyledi.
Emel Müftüoğlu ve kumar konusu
Görgüzel, Kıbrıs tatili sırasında Emel Müftüoğlu’nun kumar oynamak amacıyla İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu’ndan casino çipi aldığını belirtti. Ayrıca, Gülibrahimoğlu ile Müftüoğlu’nun yüksek miktarlarda kumar oynadığını ileri sürdü.
''Uçaktaki kızların kim tarafından gönderildiğini bilmiyorum
Görgüzel, uçaktaki kapalı odaya hiç girmediğini ve döküm sahası, para ile uyuşturucu konusundaki konuşmaları hatırlayamadığını belirterek, "Bu uçakta kesinlikle uyuşturucu kullanmadım." dedi. Ayrıca, uçakta genç kızların arka odaya sık sık gittiğini görünce, "Yazık değil mi, kendinizi kullandırıyorsunuz." diyerek onları uyardığını, burada bulunan kadınların uçağa kim tarafından gönderildiğine dair bir bilgisi olmadığını da savundu.
''Uçağın İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim...''
Şüpheli Görgüzel, "Tatilimizde ismini şu an hatırlayamadığım bazı kişiler de vardı. Bu tatilimden hatırladığım bir olaysa Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler. Tatilde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim. Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak bu kişiden para almadım. Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım." dedi.
Neler yaşandı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti. Savcılık, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper’in tutuklanmaları için sulh ceza hakimliğine gönderilmesini talep etmişti. Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında ise adli kontrol uygulanması istenmişti. Sulh ceza hakimliği, Tarım, Sağlam ve Alper’in tutuklanmasına karar verirken, Yön, Tokgöz ve Görgüzel hakkında adli kontrol tedbirine hükmetti.