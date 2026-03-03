Son Mühür / Bayraklı Belediye Meclisi, Mansuroğlu Mahallesi’nde Uger Vision inşaat firması tarafından yürütülen ve ruhsata aykırılıklar nedeniyle durdurulan projeye ilişkin plan değişikliği önergesini bir kez daha gündeme geldi. Mart ayı birinci olağan meclis toplantısında görüşülen madde, İmar ve Hukuk komisyonlarına havale edilmişti. Önergenin yarın bir kez daha meclis gündemine geleceği öğrenildi.

Daha önce ceza da kesilmişti

Geçtiğimiz yıl ekim ayında gündeme gelen projeyle ilgili Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da açıklamalarda bulunmuştu. Önal, Halk Konut projesi kapsamındaki kooperatifle iş birliği içinde olan firmanın, belediye birimleri ve müşavir şirketlerin uyarılarını dikkate almayarak inşaatı ruhsata aykırı şekilde sürdürdüğü tespit edildiğini; inşaat kitlesinin projeye uygun yerleşmemesi sebebiyle belediye encümeni tarafından yaklaşık 30 milyon TL tutarında idari para cezası kesildiğini ifade etmişti.

Kamuoyunda iddialara da yol açmıştı

Daha önce farklı meclis üyeleri tarafından gündeme getirilen ve bu kez de CHP Meclis üyesi Leman Tunus’un imzasıyla yeniden Meclis’e taşınan 70 ada 398 parsel üzerindeki projeye dair plan değişikliği talebi, mart ayının ilk birleşiminde İmar ve Hukuk Komisyonu’na bir kez daha gönderildi. Israrla gündeme getirilmesi kamuoyunda çeşitli iddialara da yol açan önergenin, yarın gerçekleştirilecek meclis toplantısında son kez görüşüleceği ve nihai karara bağlanmasının beklendiği öğrenildi.