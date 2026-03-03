Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısı, Başkan Helil Kınay yönetiminde gerçekleşti. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda, belediyenin mali yapısını güçlendirmeye yönelik kredi kullanımı yetkisi ve sermaye artırımı gibi ilçenin gelişimi açısından önemli konular ele alındı.

Taşınmazlar borçlara karşılık teminat gösterilecek

Karabağlar Belediyesi’ne ait Karbel’in Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına karşılık 6183 sayılı Kanun'un 48'inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme yapılabilmesi için, bahsi geçen kuruma teminat gösterilmek üzere önerge ekinde bulunan listede bilgileri verilen taşınmazların söz konusu kanun kapsamına giren borçlarına karşılık teminat olarak gösterilmesine ilişkin önerge ilgili acil koduyla komisyonlara gönderildi. Söz konusu önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Fırat Eroğlu: İçerisini bilmediğimiz bir yapılanmanın sermayesi ile ilgili bir karar vermek doğru bir karar değil

Önerge ile ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, “İçerisini bilmediğimiz bir yapılanmanın sermayesi ile ilgili bir karar vermek doğru bir karar değil bu. Şeffaflıktan uzak bir anlayışla doğrudan onaylanması doğru değil ancak bir komisyonlara gönderilmesini istiyoruz. Eskiden şirkette altı yedi tane yönetici vardı. Bu da işleyiş bakmından istikrarı sağlıyordu. Başkan geldiğinde ilk yaptığı icraat o kişilerin görevden alınması oldu. Burada sadece iki tane yönetici var. Bu şirketler hep çoğul yönetildi. Akil düşünen herkes böyle düşünür. Oyumuz rettir.” diye konuştu.

Meclisten Kınay’a yetki

Karabağlar Belediyesi’nin yüzde 100 sermayesine sahip olduğu İzmir Karabağlar Belediyesi İnşaat Temizlik Tanıtım Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş’de çalışan personelin maaş, tazminat ve diğer ayni-nakdi alacaklarının ödenebilmesi için kredi kullanılmasına ilişkin Başkan Kınay’a yetki verilmesine ilişkin önerge Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Belediye şirketinin sermaye artışı kabul edildi

Karabağlar Belediyesi İnşaat Temizlik Tanıtım Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ.’nin 24.02.2026 tarih ve 2026/06 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda şirketin kamuya karşı mali sorumluluklarını (vergi, SGK, kamu borçları) karşılayabilmesi için hali hazırda toplam 34.610.000,00 TL olan şirket sermayesinin nakdi 21.500.000,00-TL artırılarak 56.110.000,00 TL’ye çıkarılması ise aynı şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

Tekstil Pazarı'na oy birliği ile ret

Karabağlar sınırlarında bulunan diğer pazaryerlerinde gıda harici tekstil faaliyetinde satış yeri tahsisi olduğundan yeni bir tekstil pazarının açılması mevcut durumdaki pazarcı esnafı ile ilçede bulunan tekstil ürünleri satan iş yerlerini de olumsuz etkileyeceğinden Kibar Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde tuhafiye, zücaciye, oyuncak, hırdavat, halı, ayakkabı gibi. ürünlerin satılacağı tekstil pazarı kurulması oy birliği ile uygun bulunmadı.