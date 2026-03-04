Antalya'da 1 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı gizli kamera görüntüleriyle ortaya çıkan Fas uyruklu İmane Moti (25), mahkeme tarafından “Eziyet” suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gizli kamera şiddeti ortaya çıkardı

2023 yılında Osman Vesek ile evlenen İmane Moti’den çiftin geçen yıl bir kız çocuğu oldu. Vesek, çocuğunun vücudunda morluklar fark edince eşine sordu; Moti, morlukların çocuğun yeni yürümeye başladığı için düştüğünü söyledi. Ancak hem çevresinden gelen uyarılar hem de çocuğun vücudundaki izler nedeniyle şüphelenen Vesek, eve gizli kamera yerleştirdi. Görüntülerde, kızının annesi tarafından şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Vesek, elindeki delillerle eşine karşı suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Moti, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

"Eziyet" suçundan 6 yıl hapis

Tutuklu sanık İmane Moti, 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Alt soya karşı eziyet ve basit yaralama” suçlarından yargılandı. Mahkeme, sanığın pişmanlık beyanını dikkate almayarak “Eziyet” suçundan 6 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

Baba: “Çocuğumun ölüm kastı vardı”

Duruşmanın ardından açıklama yapan Osman Vesek, “Olayı gerçekleştiren kişi cezasını aldı. Yapılan eylemler, çocuğa karşı işlenen suçlar olarak ortada. Adaletin verdiği karar bu ise takdir Türk yargısına bırakılmıştır. Ancak bazı taleplerimiz yine reddedildi. Yaşanan olaylarda kızımın öldürülme kastı olduğunu düşünüyorum ve bunun vicdanen göz önünde bulundurulmasını istiyorum” dedi.

Avukat: Karara itiraz edilecek

Vesek’in avukatı Onur Can Eroğlu, mahkemenin bazı hususları incelemediğini belirterek şunları söyledi: “Sanığın şiddet eylemlerinin öldürmeye elverişli olup olmadığına dair rapor alınmadı. Üst sınırdan ceza verilmedi. Bu nedenle karara itiraz edeceğiz. Çocuğuna birden fazla kez ve öldürmeye elverişli şekilde şiddet uygulayan bir kişi hakkında en yüksek ceza verilmemesi kamuoyunun takdirine bırakılmış bir durumdur.”