Son Mühür- Türk siyasetinin en deneyimli isimlerinden biri olan ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yıllarca "sağ kolu" olarak bilinen Şükran Kütükçü, sosyal medya paylaşımında unutulmaz bir dijital kazaya imza attı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ağırladığı görüşmeye dair övgü dolu bir mesaj yayımlamak isteyen Kütükçü, metni hazırlatmak için başvurduğu yapay zekanın kendisine verdiği tavsiye notlarını silmeyi unutunca, siyaset kulislerinde "teknolojiye yenik düştü" yorumları gecikmedi.

Özel kalem yapay zekaya takıldı

Uzun yıllar CHP Genel Merkezi’nde disiplini ve protokol kurallarına hakimiyetiyle tanınan Şükran Kütükçü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile bir araya geldiği anları takipçileriyle paylaşmak istedi. Karalar’ın vizyonu ve enerjisine dair methiyeler içeren paylaşım, ilk bakışta standart bir siyasi nezaket mesajı gibi görünse de metnin başında kalan ifadeler okuyanları hayrete düşürdü. Kütükçü, yapay zekaya hazırlattığı taslak metni kopyalarken, dijital asistanın kendisine sunduğu "İstersen ben bunu biraz daha dikkat çekici ve sosyal medyaya uygun hale getirip, satır aralarını ve emojileri biraz artırarak paylaşım için son dokunuş yapabilirim" şeklindeki öneri kısmını da yanlışlıkla paylaşıma dahil etti.

Kılıçdaroğlu’nun özel kaleminden beklenmedik hata

Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakın çalışma arkadaşı olarak SSK döneminden bu yana yanında olan ve son olarak Özgür Özel tarafından Protokol Müdürlüğü görevine getirilen Şükran Kütükçü, kariyeri boyunca binlerce resmi yazışma ve görüşme trafiğini yönetmiş bir isim. Ancak bu kez teknolojiyle imtihanı, samimiyet sorgulamalarını da beraberinde getirdi. Siyasi figürlerin paylaşımlarında yapay zeka desteği alması günümüzde olağan karşılansa da, teknik direktiflerin silinmeden paylaşılması tepki topladı.