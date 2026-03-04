Yükseköğretim Kurulu (YÖK), uluslararası hastane değerlendirmesine ilişkin sonuçları paylaştı. Açıklamaya göre 32 ülkeden toplam 2 bin 530 hastanenin değerlendirildiği dünya sıralamasında Türkiye’den birçok sağlık kurumu listeye girmeyi başardı. Özellikle üniversite hastaneleri, performanslarıyla dikkat çekerek üst sıralarda yer aldı.

Yapılan değerlendirmede Koç Üniversitesi Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, ilk 250 içerisinde yer alan iki Türk üniversite hastanesi olarak öne çıktı.

Türkiye’den iki üniversite hastanesi ilk 250’de

Açıklanan listede Koç Üniversitesi Hastanesi 213’üncü, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ise 234’üncü sırada yer aldı.

Her iki kurum da dünyanın en iyi 250 hastanesi arasında gösterilerek Türkiye adına önemli bir başarıya imza attı.

Uluslararası ölçekte yapılan değerlendirme, sağlık hizmeti kalitesi, hasta memnuniyeti ve tıbbi performans gibi birçok kriter üzerinden gerçekleştirildi.

Türkiye’den 35 sağlık kurumu listeye girdi

Dünya hastaneleri sıralamasında Türkiye’den 35 farklı sağlık kurumu yer aldı. Listede bulunan üniversite hastaneleri ve sağlık merkezleri şu şekilde sıralandı:

Medipol Mega Üniversite Hastanesi,

Acıbadem Üniversitesi Uluslararası Hastanesi,

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Altınbaş Üniversitesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi,

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,

Başkent Üniversitesi Hastanesi,

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hastanesi,

Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi.

Değerlendirmede binlerce sağlık kuruluşu incelendi

Sıralama hazırlanırken dünya genelinde 2 bin 530 hastanenin performansı detaylı şekilde analiz edildi. Değerlendirme sürecinde farklı ülkelerdeki kamu verileri, hastanelerin sağlık hizmeti kalitesi ve sağlık çalışanı başına düşen hasta sayısı gibi birçok kriter dikkate alındı.

Ayrıca tedavi başarısı, hijyen standartları ve sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği gibi göstergeler de analiz sürecine dahil edildi.

On binlerce sağlık profesyonelinin görüşü alındı

Araştırma kapsamında Newsweek ve Statista tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı bir anket de değerlendirildi.

32 ülkeden on binlerce sağlık çalışanının katıldığı ankette, katılımcılardan kendi kurumları dışındaki hastaneleri önermeleri istendi.

Hasta memnuniyeti ve tedavi sonuçları da incelendi

Değerlendirme sürecinde hasta deneyimi ve memnuniyet oranları da önemli bir kriter olarak öne çıktı. Taburculuk sonrası yapılan memnuniyet anketleri, hastaneyi tavsiye etme oranı ve tedavi sürecine yönelik hasta değerlendirmeleri analiz edildi.

Bunun yanı sıra 2025 yılının sonbahar ve kış döneminde hastanelerle iletişime geçilerek PROMs (Hasta Tarafından Bildirilen Sonuç Ölçümleri) uygulamalarına ilişkin veriler de toplandı ve sıralamaya dahil edildi.