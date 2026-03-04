Son Mühür - Orta Doğu’da artan füze gerilimi, Türkiye’de araç sahipleri ve lojistik sektörünü doğrudan etkileyen ekonomik bir baskıya dönüştü. Küresel Brent petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek tek kalemlik artış ihtimalini gündeme getirdi.
Enerji sektörü kaynaklarından edinilen son bilgilere göre 5 Mart Perşembe günü saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere:
Motorine (Dizel): 12 Lira 45 Kuruş
Benzine: 3 Lira 68 Kuruş zam yapılması kesinleşti.
4 Mar 2026 Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 58,40 lira
Motorin: 60,40 lira
LPG: 30,29 lira
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 58,24 lira
Motorin: 60,24 lira
LPG: 29,69 lira
Ankara
Benzin: 59,34 lira
Motorin: 61,50 lira
LPG: 30,17 lira
İzmir
Benzin: 59,62 lira
Motorin: 61,77 lira
LPG: 30,09 lira