Son Mühür - Orta Doğu’da artan füze gerilimi, Türkiye’de araç sahipleri ve lojistik sektörünü doğrudan etkileyen ekonomik bir baskıya dönüştü. Küresel Brent petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek tek kalemlik artış ihtimalini gündeme getirdi.

Enerji sektörü kaynaklarından edinilen son bilgilere göre 5 Mart Perşembe günü saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere:

Motorine (Dizel): 12 Lira 45 Kuruş

Benzine: 3 Lira 68 Kuruş zam yapılması kesinleşti.

4 Mar 2026 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 58,40 lira

Motorin: 60,40 lira

LPG: 30,29 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 58,24 lira

Motorin: 60,24 lira

LPG: 29,69 lira

Ankara

Benzin: 59,34 lira

Motorin: 61,50 lira

LPG: 30,17 lira

İzmir

Benzin: 59,62 lira

Motorin: 61,77 lira

LPG: 30,09 lira