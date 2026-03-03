Son Mühür / Erkan Doğan - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediyede çalışan bir güvenlik personelinin iş çıkışında bir kuyumcu soygununa karıştığını söyledi.

Başkan Mutlu, şunları söyledi, “Maalesef bir personelimiz iki hafta önce silahlı soyguna karıştı. Temizlikçi idi güvenliğe geçmişti. Alsancak’taki kuyumcu soygununa karıştı. Emek en yüce değer. Ama kamu koşullarında çalışıyorsanız ve yüksek maaş alıyorsunuz ona göre de bir tavır sergileyecek herkes. Bir çalışma arkadaşımın silahlı soyguna karışması çok üzücü. Güvenlikti, iş çıkışı yapıldı. Her gelen konuya mobbingin diye bakmadan bizim nasıl bir düzen kurmaya çalıştığımızı bize destek olun. Biz sadece bir kurumsallaşma çabası içindeyiz. Disiplin, tutanakların tutulması sınavların yapılması daha iyi hizmet vermek için başka bir şey için değil”

Süpürgeciye bile sınav yaptık!

Belediye çalışanlarına sınav yapılması ile ilgili gelen eleştirilere yanıt veren Başkan Mutlu, “Süpürgeciye bile sınav yapıp aldık. Aldığımız personellere de bir taahhütname imzalattık, 10 yıl boyunca başka bir yere geçemeyeceklerini dair. Akabinde üç süpürgecimiz sağlık raporunu getirdi, ‘Biz bu işi yapamayacağız’ diye, iş çıkışlarını verdik. İnsanların Belediye bir yerden gelip üç ay dört ay sonra masa başına geçmesine ve farklı şeylere izin vermiyoruz. Sınavları yapıyoruz. Kart basımı yoktu, onu getirdik, onu takip ediyoruz. İlgili müdürlere gönderip kontrol ettiriyoruz” diye konuştu.

Özel Sağlık Tesisi Planı oy çokluğu ile kabul edildi

Folkart’ın projesinde yer alan bir özel hastane için yapılan plan değişikliği ile ilgili tartışmalar sürerken, Konak Belediye meclisine aynı bölgede yer alan başka bir alan için de ‘Özel Sağlık Tesisi’ alanı plan değişikliği gündeme geldi. Mersinli Mahallesinde yer alan alan için getirilen ‘Özel Sağlık Tesisi’ plan değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.

AK Partili Yıldız, "Önergenin hukuk ve sağlık komisyonlarında yeniden görüşülmesini talep ediyoruz"

Mecliste konu hakkında söz alan Konak Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız ,”İmar komisyonu oy birliği ile gelmiş bir madde ancak son zamanlarda bu sağlık yatırımlarıyla ilgili belediyemiz çok farklı, haklı ya da haksız eleştirilere taraf haline gelmiş durumda. Cumhur İttifakı olarak bir önerimiz var. Bu önerinin Hukuk ve Sağlık Komisyonunuda da görüşülmesini istiyoruz. Konunun tekrar hukuk ve imarda da değerlendirilerek tekrar meclise gelmesini öneriyoruz. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak ortak önerimiz bu yöndedir. Bu anlamda başkanlık makamının bunu bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini talep ediyorum” dedi. Konak Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Kazım Umdular ise, “Plan notu değişikliğine ilişkin bir önerge. Bu bölgede bir imar artışı söz konusu değil. İmar komisyonumuza gönderilmişti geçen meclislerde. Biz CHP grubu olarak geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından yapılan oylamada plan değişikliği Cumhur İttifakı Grubu’nun ‘red’ oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

İşte o önerge

Parsel maliki vekilinin 03.10.2025 tarihli ve 21.11.2025 tarihli dilekçeleri ile talep edilen, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “TAKS:0.40, KAKS:3.00 ve Ayrık nizam 8 kat (A-8) yapılaşma koşullu Merkezi İş Alanı (MİA)” olarak belirlenmiş olan Mersinli Mahallesi, 8611 ada, 1 parselin, “Ayrık Nizam 8 kat (A-8) ve TAKS:0.40, KAKS:3.00 yapılaşma koşullu Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu raporu.