Son Mühür - TOKİ başvuru ücretinin iade süreci, 2026 yılında konut projelerine başvuran binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Başvuru kapsamında yatırılan 5 bin TL’nin geri ödemesi, kura sonucunda hak sahibi olamayan adaylara belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Kura sonucunda hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları başvuru ücretini kura çekiliş tarihinden itibaren beş iş günü sonra, başvuruyu yaptıkları bankanın şubeleri veya ATM’leri aracılığıyla geri alabilecek.

Banka şubeleri: Başvurunun gerçekleştirildiği bankanın herhangi bir şubesine gidilerek başvuru ücretinin iadesi talep edilebilir.

Mobil ve internet bankacılığı: Birçok banka, mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden iade işlemlerinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

ATM’ler: Bazı bankalarda kartsız işlem menüsü kullanılarak başvuru ücretinin geri alınması mümkündür.

Online iade ekranları: Özellikle Halkbank gibi bazı bankalar, TOKİ başvuru ücretleri için oluşturulan özel online iade sayfalarıyla sürecin daha kolay tamamlanmasını sağlamaktadır.