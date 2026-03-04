Son Mühür - TOKİ başvuru ücretinin iade süreci, 2026 yılında konut projelerine başvuran binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Başvuru kapsamında yatırılan 5 bin TL’nin geri ödemesi, kura sonucunda hak sahibi olamayan adaylara belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor.
TOKİ başvuru ücret iadesi nereden alınır?
Kura sonucunda hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları başvuru ücretini kura çekiliş tarihinden itibaren beş iş günü sonra, başvuruyu yaptıkları bankanın şubeleri veya ATM’leri aracılığıyla geri alabilecek.
Banka şubeleri: Başvurunun gerçekleştirildiği bankanın herhangi bir şubesine gidilerek başvuru ücretinin iadesi talep edilebilir.
Mobil ve internet bankacılığı: Birçok banka, mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden iade işlemlerinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.
ATM’ler: Bazı bankalarda kartsız işlem menüsü kullanılarak başvuru ücretinin geri alınması mümkündür.
Online iade ekranları: Özellikle Halkbank gibi bazı bankalar, TOKİ başvuru ücretleri için oluşturulan özel online iade sayfalarıyla sürecin daha kolay tamamlanmasını sağlamaktadır.
TOKİ para iadesi alırken dikkat
TOKİ başvuru ücreti iade sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunuyor:
- İade edilecek ücretin yatırılacağı IBAN numarasının başvuru sahibine ait olması zorunludur. Başka bir kişiye ait IBAN numarasına ödeme yapılmamaktadır.
- Başvuru ücreti olan 5.000 TL (ya da ilgili projenin belirlediği tutar), herhangi bir kesinti uygulanmadan tamamen iade edilmektedir.
- İade sürecine ilişkin en güncel ve doğru bilgilere, başvurunun yapıldığı bankanın resmi kanalları veya TOKİ’nin internet sitesi üzerinden ulaşılması önerilmektedir.