Son Mühür / Erkan Doğan - Konak Belediyesi kadına şiddetin önlenmesi amacıyla iki önemli adım atıldı. Belediyenin şiddet maruz kalan kadınların davalarına belediyenin ‘müdahil’ veya ‘gözlemci’ olarak katılması ve şiddete maruz kalan kadınlar için ‘Destek ve Yardım Hattı’ kurulması gündeme geldi.

Konak Belediyesi kadın cinayetine kurban giden kadınların davalarına ‘müdahil’ veya ‘gözlemci’ olacak

Konak Belediye Meclisi CHP’li Meclis Üyeleri Tuğçe Gülcüler, Simge Tokgöz Emine Işık Doğusoy tarafından verilen önergede, Kadına yönelik şiddet ile mücadele sadece sosyal değil aynı zamanda hukuki bir sorumluluktur. Yerel yönetimlerin kadın cinayetleri davalarında kamu vicdanını temsil eden bir tutum sergilemesi toplumsal cinsiyet eşitliğini ilkesinin gereğidir. Konak ilçesinde kadın cinayetine kurban giden kadınların devam eden dava süreçlerin belediyemiz tarafından izlenmesi, hukuki imkanları çerçevesinde davalara müdahil olunmasının değerlendirilmesi veya gözlemci sıfatı ile katılım sağlanması, ayrıca bu süreçte Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi ile işbirliği yapılması yönünde çalışmalar başlatılmasını öneriyorum. Bu adım kadın cinayetlerini görünürlüğünün artırılması, cezasızlık algının önüne geçilmesi açısından önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

Şiddet gören kadınlara özel Destek ve Yardım Hattı

Konak Belediye bünyesi kapsamında şiddet gören veya risk altında olan kadınlar için de özel bir Danışma Hattı kurulacak. Bu konu ilgili, şu önerge verildi, “Şiddete maruz kalan kadınların korunması için hızlı ve erişebilir başvuraların oluşturulması kamunun sorumluluğundadır. Konak’ta ikamet eden ve şiddete maruz kalan ya da risk altında bulunan kadınlar için belediyemiz bünyesinde sadece kadınlara hizmet edecek özel bir kadın destek ve yardım hattı oluşturulması ve kolay bir telefon numarasının tahsis edilmesi. Söz konusu hattın gizlilik esasına göre çalışması” Her iki önerge komisyonlara sevk edildi.











