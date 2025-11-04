Yükseköğretim Kurulu (YÖK), CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan’ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yükseköğretim diplomasına ilişkin iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kurum, yapılan paylaşım ve haberlerde yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

YÖK: “İddialar gerçeği yansıtmıyor”

YÖK’ün açıklamasında, bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında Bakan Fidan’ın yükseköğretimine dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yükseköğretimine ilişkin asılsız iddialar yer almaktadır.”

Hakan Fidan 1994’te eğitime başladı, 1997’de mezun oldu

Açıklamaya göre, Hakan Fidan, 1994 yılında “Government and Politics” (Hükümet ve Siyaset) alanında lisans eğitimine başladı. Eğitimini, Almanya’da faaliyet gösteren ABD menşeili “University of Maryland University College” adlı yükseköğretim kurumunda tamamladı.

YÖK, lisans öğrenim sürelerinin ülkelerin iç mevzuatına göre farklılık gösterebileceğini hatırlatarak, Fidan’ın gerekli tüm kredi ve akademik koşulları sağladığını belirtti.

Denklik başvurusu olumlu sonuçlandı

YÖK’ün açıklamasına göre, Hakan Fidan mezuniyetinin ardından Yükseköğretim Kurulu’na denklik başvurusu yaptı. Denklik süreci devam ederken Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlayan Fidan’ın başvurusu, gerekli incelemelerin ardından olumlu sonuçlandı.

“Denklik alınmadan yüksek lisansa başlanabilir” vurgusu

YÖK, açıklamasında sürecin tamamen yasal çerçevede gerçekleştiğini hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

“1996 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre denklik almadan yüksek lisans eğitimine başlanması ve devam edilmesi mümkündür. Ancak denklik işlemleri olumlu sonuçlanan adaylar, denklik belgesini yüksek lisans bitene kadar teslim etmek ve eğitimlerinde başarılı olmak şartıyla diploma almaya hak kazanırlar.”