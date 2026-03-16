İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede özellikle ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hareketlilik gündeme geldi.

Pezeşkiyan, İran’a yönelik saldırıların kapsamına değinerek bu saldırıların yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmadığını, bazı sivil merkezlerin de hedef alındığını ifade etti.

Hark ve Ebu Musa adalarına yönelik saldırılara tepki

İran Cumhurbaşkanı, ABD’nin İran’a ait Hark ve Ebu Musa adalarına yönelik saldırılarını da gündeme getirdi. Pezeşkiyan, söz konusu operasyonların bazı Körfez ülkelerinin topraklarının kullanılmasıyla gerçekleştirildiğini savunarak bu durumu eleştirdi.

Pezeşkiyan, bazı bölge ülkelerinin ABD’ye askeri imkan sağlamasının uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

“Ulusal güvenliğimizi savunmaktan çekinmeyiz”

İran’ın çatışma arayışında olmadığını dile getiren Pezeşkiyan, ülkesinin ulusal güvenliği ve toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda gerekli adımların atılacağını söyledi.

Pezeşkiyan, İran’ın saldırılara karşı kendini savunma hakkını kullanmakta tereddüt etmeyeceğini vurguladı.

Avrupa ülkelerine eleştiri

Görüşmede Pezeşkiyan, bölgedeki istikrarsızlığın temel nedenlerinden birinin İsrail’in askeri operasyonları olduğunu savundu. Gazze ve Lübnan’daki saldırılara da değinen İran Cumhurbaşkanı, ABD’nin bu süreçte İsrail’e verdiği desteği eleştirdi.

Pezeşkiyan ayrıca bazı Avrupa ülkelerinin ABD ve İsrail’in bölgedeki politikalarına destek veren tutumunu da eleştirerek, uluslararası hukuk ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalınması gerektiğini söyledi.

Macron’dan gerilimi düşürme çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise görüşmede bölgedeki gerilimin azaltılması gerektiğini vurguladı. Macron, Orta Doğu’da devam eden çatışmaların sona ermesi gerektiğini belirterek diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

Macron ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ile Hizbullah ve İsrail arasında yaşanan çatışmaların bölgesel güvenlik açısından endişe verici olduğunu ifade etti.