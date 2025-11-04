Son Mühür- Yaklaşık 20 milyon dava dosyasının olduğu Türkiye'de adalet mücadelesinin savunma ayağına zam geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ücret tarifesine göre avukatlık ücretlerine ortalama yüzde 36 oranında artışa gidildi.



Sözlü danışma 4.000 TL...



Buna göre avukata bürosunda sözlü danışmanın bir saatlik ücreti 4.000 TL olarak belirlendi.

Takip eden her saat için 1.800 TL ücret alınacak.

Çağırılan yerde sözlü danışma için 7.000 TL, takip eden her saat için 3.500 TL,

Ağır ceza için 65.000 TL,

Asliye ceza 45.000 TL,

Sulh ceza 18.000 TL,

Asliye hukuk 45.000 TL,

Sulh hukuk 30.000 TL,

İcra takibinde 9.000 TL,

İcra mahkemelerindeki işler 11.000 TL ve

İcra mahkemelerinde dava ve duruşmalı işler 18.000 TL olarak belirlendi.



Tek bir dilekçe için 6.000 TL...



Kira sözleşmesi ve benzeri işler için 8.000 TL'nin gözden çıkarılması gerekiyor.

Vergi komisyonlarında takip edilen işler için 24.000 TL, her türlü dilekçe yazılması için 6.000 TL, özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık ücret için 33.000 TL ödenecek.