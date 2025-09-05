Son Mühür- Oyuncu Hande Erçel ile sosyetik isim Hakan Sabancı’nın üç yıl süren ilişkisi, çiftin İtalya tatilinden dönüşlerinde noktalandı. Ayrılığın, Arzu Sabancı’nın evliliğe onay vermediği için yaşandığı iddia edilmişti.

Arzu Sabancı sessizliğini bozdu

Ortaya atılan söylentilerin ardından Arzu Sabancı ilk kez açıklama yaptı. Sabancı, “Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı onlara aittir, biz aile olarak bunu sonradan öğrendik” dedi.

Özge Ulusoy açıklamaları yeniden gündemde

Arzu Sabancı’nın sözlerinin ardından sosyal medya kullanıcıları, yıllar önce büyük oğlu Hacı Sabancı ile aşk yaşayan Özge Ulusoy hakkında yaptığı açıklamaları hatırlattı. O dönemde Arzu Sabancı’nın Ulusoy’u aileye uygun bulmadığı iddia edilmiş, ayrılık sonrasında da tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalmıştı.