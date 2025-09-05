Son Mühür- "Beni Böyle Sev" , "Adı Mutluluk" , "Gülümse Yeter" , "Jet Sosyete" , "Benim Tatlı Yalanım" ve "Ah Leyla Vah Kerem" gibi birçok yapımda rol alan Aslı Bekiroğlu, genç yaşına rağmen ekranın tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

Son dönemde oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan Bekiroğlu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor.

Furkan Rıza Demirel ile yaşadığı aşk kısa sürdü

İnci Taneleri dizisinin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile bir süre aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu’nun ilişkisi uzun ömürlü olmadı. Kısa sürede ayrılık kararı alan ünlü oyuncu, bu kez rapçi Uğurcan Günay ile yan yana görüntülendi.

Yeni aşk iddiaları gündeme gelmişti

Geçtiğimiz aylarda Günay ile kameralara yakalanan Bekiroğlu, özel hayatındaki gelişmelerle sık sık magazin sayfalarında yer aldı. Oyuncunun adı yeni bir ilişki iddiasıyla anılırken, hayranları kariyerinden çok özel hayatını konuşur oldu.

İmaj değişikliğine gitti

Özel hayatındaki gelişmelerin ardından bu kez bambaşka bir konuyla gündeme gelen oyuncu, saçlarında yaptığı değişiklikle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Yeni tarzıyla kamera karşısına geçen Bekiroğlu’nun son pozları, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.