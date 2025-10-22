Aydın’ın Söke ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış, Sazlı Mahallesi’nde toprak kaymasına neden oldu. Olay nedeniyle Aydın-Söke karayolu kısa süreli olarak ulaşıma kapandı. Yağışın etkili olduğu bölgede vatandaşlar ve sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yol trafiğe kapatıldı, ekipler harekete geçti

Öğle saatlerinde şiddetini artıran yağışın ardından dağlardan gelen sel suları, karayolunda çamur ve kaya parçalarının birikmesine yol açtı. Olayın hemen ardından Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle bölgeye sevk edildi.

İş makineleriyle temizlik ve trafik kontrolü

Ekipler, yola inen çamur ve kaya parçalarını kısa sürede temizleyerek karayolunu güvenli hâle getirdi. Çalışmaların ardından Aydın-Söke karayolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Yetkililer, sürücülere özellikle yağışlı havalarda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.