Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler, ülke genelinde etkisini sürdüren şap hastalığı karantinası nedeniyle zor günler geçiriyor. Karantina uygulamaları nedeniyle hayvanlarını meraya çıkaramayan yetiştiriciler, artan yem maliyetleri ve üretim baskısıyla karşı karşıya kaldı.

“Hayvanlar günlerdir ağıldan çıkamıyor”

Bozdoğan’da çobanlık yapan Erdoğan Taşır, özellikle meraların yetersizliği ve şap karantinası nedeniyle sürüsünü dışarı çıkaramadığını söyledi. Taşır, hayvanların aylardır doğal otlaklardan faydalanamadığını belirterek, sürekli hazır yemle beslemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Şap salgını hayvancılığı durdurma noktasına getirdi

Ülke genelinde yaygın şekilde görülen şap hastalığı, hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan yetiştiricilerini doğrudan etkiliyor. Karantina kapsamında hayvan hareketlerinin kısıtlanması, meraya çıkışların yasaklanması ve sıkı denetimler, üreticilerin sürülerini ahırlarda tutmak zorunda kalmasına yol açıyor.

Yem maliyeti artıyor, üretici zorlanıyor

Karantina nedeniyle hayvanların doğal yollarla beslenememesi, üreticilerin hazır yem giderlerini ciddi oranda artırdı. Çoban Erdoğan Taşır, yem maliyetlerinin her geçen gün yükseldiğini, buna karşın gelirlerin aynı oranda artmadığını belirterek, hayvancılığın sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiğini dile getirdi.

“Yaylada gece gündüz kurt tehlikesi var”

Hayvancılığın yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını vurgulayan Taşır, doğayla iç içe sürdürülen bu mesleğin ciddi riskler barındırdığını da söyledi. Özellikle yaylalarda kurt tehdidinin sürekli olduğunu belirten Taşır, sürünün korunmasında çoban köpeklerinin hayati rol oynadığını anlattı.

Çoban köpekleri sürünün en büyük güvencesi

Sürüyü koruyan köpeklerin sadakati ve çevikliğiyle kurtlara karşı adeta bir set oluşturduğunu belirten Taşır, “Köpeklerimiz 500 metre yakınına bile kurdu yaklaştırmıyor. Onlar olmadan sürüyü korumak mümkün değil” dedi. Taşır, çoban köpeklerinin hayvancılıkta vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurguladı.

Hayvancılık alarm veriyor

Şap karantinası, artan maliyetler ve doğa koşullarıyla mücadele eden üreticiler, hayvancılık sektörünün en zor dönemlerinden birini yaşadığını ifade ediyor. Bozdoğan’daki çobanlar, hem karantina sürecinin hem de destek politikalarının yeniden değerlendirilmesini istiyor.

