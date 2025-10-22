Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde eş zamanlı temizlik ve bakım çalışması başlattı. Başkan Ertuğrul Tetik, “82 mahallemizin tamamında bu çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

Mahallelerde eş zamanlı çalışma

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve kırsal bölgelerde geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Aksu, Pınarbaşı, Hamzallı, Kaşıkçılar, Dereağzı, Altıntaş, Zafer, Turan, Şirinevler, Ovacık, Bozyurt ve Prof. Muammer Aksoy Mahallelerinde ot biçme, budama ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

“Tüm mahallelerde temizlik seferberliği başlattık”

Mahalle muhtarlarının talepleri ve saha ekiplerinin incelemeleri doğrultusunda çalışma programlarının hazırlandığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, şu ifadeleri kullandı: “82 mahallemizin tamamında bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Şehrimizin genel görünümünün iyileştirilmesi, temizlik standartlarının artırılması ve ferah bir Nazilli için tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız.”

Araç filosu güçlenecek

Başkan Tetik, temizlik hizmetlerinde verimi artırmak için yeni araç alımlarının yapılacağını da açıkladı. “Araç filomuzu güçlendirerek saha ekiplerimizin iş yükünü azaltacağız. Daha düzenli, temiz ve yaşanabilir bir Nazilli hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”