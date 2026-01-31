İzmir’in Ödemiş ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçedeki bazı ana yollar ve tarım alanları suyla kaplanırken, fidanlıklar da sular altında kaldı. İlkkurşun ile Yeniköy mahalleleri arasındaki İzmir-Ödemiş kara yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar suya saplanırken, mahalle sakinleri traktör yardımıyla yolda mahsur kalan araçları kurtarmak zorunda kaldı.

‘Kalıcı bir çözüm üretilmedi’

Bölgede süs bitkileri ve meyve fidanları yetiştiren fidanlıklar da sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Fidanlık sahibi Atilla Marangoz, “Bölgede her kuvvetli yağışta aynı sorunla karşılaşıyoruz. Ancak hala kalıcı bir çözüm üretilmedi. Şu an kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. 40 dönümlük fidanlığım zarar gördü, kesin miktar su tahliye edildikten sonra ortaya çıkacak” dedi.

Ocaklı ile Büyükavulcuk mahalleleri arasındaki yolda da yaklaşık 2 kilometrelik alan suyla kaplanırken, bazı tarım arazileri de zarar gördü. Ödemiş Belediyesi ekipleri ile Karayolları 21. Şube Şefliği ekipleri bölgede çalışma başlatarak suyun tahliyesi ve hasarın en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.