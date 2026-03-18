Peyzaj mimarları ve bahçecilik uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre, hızlı büyümesiyle bilinen bazı ağaç türleri uzun vadede ciddi riskler barındırıyor. İlk etapta gölge ve estetik sağlayan bu türler, ilerleyen süreçte hem yapı güvenliğini hem de altyapıyı tehdit edebiliyor.

Uzmanlar, özellikle küçük bahçelerde bu ağaçların tercih edilmemesi gerektiğini söylüyor. Elektrik hatlarına zarar verme, temel çatlakları oluşturma ve drenaj sistemlerini tıkama gibi sorunların sıkça görüldüğü ifade ediliyor. Ayrıca zayıf gövde yapısı nedeniyle fırtınalarda kırılma riskinin de yüksek olduğu aktarılıyor.

Kök yapıları altyapıya zarar veriyor

Listede yer alan akçaağaç, her ne kadar bahar aylarında görsel açıdan dikkat çekse de sığ kök sistemi nedeniyle sorun yaratabiliyor. Uzman Christy Baldini, bu ağacın köklerinin su sistemlerine ve kaldırımlara kadar ilerlediğini ve altyapıyı bozduğunu belirtiyor.

Benzer şekilde söğüt ve kavak türlerinin de su arayan agresif kök yapıları bulunuyor. Bu durum, özellikle bina temelleri ve drenaj hatları için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Kökler zamanla genişleyerek zemini zorluyor ve çatlaklara neden olabiliyor.

Fırtınalarda kırılma riski taşıyorlar

Aspen ve çam ağaçları ise boyutları nedeniyle farklı bir risk barındırıyor. Dikey büyüme eğilimi gösteren bu türler, şiddetli rüzgarlarda ikiye ayrılabiliyor. Bahçıvan Melissa Higgins, özellikle 24 metreye kadar uzayabilen aspen ağaçlarının tepe kısımlarının düşerek maddi hasara yol açabileceğini ifade ediyor.

Öte yandan artan kar yağışı ve buzlanma da çam ağaçları için risk oluşturuyor. Dalların ağırlıkla kırılması, altında bulunan yapılara zarar verebiliyor. Bu durum bazen fark edilmeden ilerliyor ve ani hasarlara yol açıyor.

Bahçeyi kontrolsüz şekilde yayılıyorlar

Akasya ağaçları ise farklı bir problemle öne çıkıyor. Yer altından yayılan sürgünler sayesinde kısa sürede geniş bir alana yayılabiliyor. Uzmanlar, bir kez yerleşen akasyanın sökülmesinin oldukça zor oldugunu belirtiyor.

Kavak ağaçları da hızlı büyümesiyle biliniyor. Yılda yaklaşık 2,4 metre uzayabilen bu türler kısa sürede dikkat çekse de, 15-25 yıl gibi kısa bir ömre sahip. Aynı zamanda hastalıklara karşı dayanıksız olması nedeniyle uzun vadede sürdürülebilir bir seçenek olarak görülmüyor.

Uzmanlar küçük bahçeler için uyarıyor

Tüm bu değerlendirmeler, hızlı büyüyen ağaçların her zaman avantaj sağlamadığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle dar alanlarda bu türlerin tercih edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Bahçeye dikilecek ağaç seçimi yapılırken sadece görünüm değil, kök yapısı ve dayanıklılık gibi faktörlerin de dikkate alınması gerektiği ifade ediliyor. Aksi halde küçük bir tercih, ileride büyük masraflara neden olabiliyor.