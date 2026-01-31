Son Mühür/ Merve Turan- İzmir genelinde etkili olan yağışlar, altyapı çalışmalarının devam ettiği bazı bölgelerde su birikintilerine ve yol yüzeyinde bozulmalara neden oldu. Oluşan olumsuzluklara karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahaya inerek hızlı müdahalede bulundu.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kazı yapılan alanlarda dolgu çalışmaları gerçekleştirerek ulaşım güvenliğini sağladı.

Altyapı çalışmaları devam eden bölgelerde geçici düzenlemeler yapıldı

Kent genelinde yağışların ardından çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle Konak ilçesinde Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde yoğunlaştı.

Gediz Elektrik ve İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında açılan kazı alanlarında dolgu malzemesi serimi ve geçici kaplama çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri, yalnızca anlık müdahalelerle yetinmeyerek önleyici ve kalıcı çözümleri de eş zamanlı olarak hayata geçiriyor.

Alsancak’ta asfalt serimi haftaya başlıyor

Yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde iş makinelerinin güvenlik gerekçesiyle çalışamadığı anlar yaşandı.

Bu durum, kimi sokaklarda kısa süreli su birikintilerine yol açtı. İhbarların ardından sahaya yönlendirilen ekipler, kazı alanlarında dolgu çalışmaları yaparak yol kotlarını geçici olarak düzenledi ve bozulan kaplamaları onardı. Alsancak 1476/1 Sokak’ta asfalt serim çalışmalarının önümüzdeki hafta başlayacağı duyuruldu.

İlçelerde su baskınlarına anında müdahale edildi

Yağışlardan etkilenen bir diğer nokta ise Torbalı’nın Özbey Mahallesi ile Ahmetli arasındaki bazı bölgeler oldu.

Su baskını ihbarlarına İZSU ve yol bakım ekipleri tarafından hızlı şekilde müdahale edildi. Suyun tahliyesi sağlanırken, ulaşımın aksamaması için gerekli önlemler alındı.

Kırsal mahallelerde yol ve tahkimat çalışmaları tamamlandı

Kemalpaşa’da Ulucak ve Yaylaköy mahallelerini kapsayan Necdet Bükey Caddesi’nde köprü taş tahkimatı ve temizlik çalışmaları tamamlanarak yol güvenliği artırıldı.

Torbalı Taşkesik’te dere yatağının kapatılması nedeniyle oluşan taşkın sorunu yürütülen çalışmalarla giderildi.

Torbalı Yeniköy Mahallesi’nde yağış nedeniyle kapanan yolda çalışmalar sürerken, Seferihisar Çolak İbrahim Bey Mahallesi’nde İzmir Caddesi ile Beyler Caddesi arasındaki bağlantı yolunda saha düzenleme ve tahkimat çalışmaları devam ediyor. Bayındır Zeytinova Mahallesi’nde ise göçük temizleme çalışmaları tamamlandı.