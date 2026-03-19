Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yargı teşkilatındaki işleyişi dinamikleştirmek amacıyla yayımladığı yeni kararname ile Türkiye genelinde 12 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnamenin merkez üslerinden biri olan İzmir’de, Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı ve Bölge Adliye Mahkemesi üyelikleri düzeyinde önemli atamalar gerçekleştirildi.

İzmir’de bayrak değişimi: Yeni Ağır Ceza Başkanı belli oldu

Kararnamenin İzmir ayağında en çok dikkat çeken atama, Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı koltuğunda yaşandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İdris Arda Aygün, yapılan yeni düzenleme ile İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine getirildi.

Öte yandan, İzmir yargı camiasının yakından tanıdığı bir isim olan İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökberk Sunal ise üst mahkemeye atandı. Sunal, yayımlanan kararname doğrultusunda İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevine getirilerek İzmir’deki yargı kariyerini bir üst kademeye taşımış oldu.

Antalya ve Amasya’da Başsavcı değişikliği

İzmir'deki değişimlerin yanı sıra kararnamede büyükşehirlerdeki başsavcılık makamlarında da revizyona gidildi. Amasya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Fatih Kocaman, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı gibi kritik bir makama atanırken; Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Faruk Kaynak ise Amasya Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Mevcut Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi.

İstanbul ve Bursa hattında görevlendirmeler

Atama dalgası sadece Ege ve Akdeniz ile sınırlı kalmadı. Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Bilen, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanırken; İstanbul Hakimi Semra Tekin Doğan ise İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı olarak görevlendirildi.