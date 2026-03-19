Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) hedef alarak sert ifadeler kullandı.

Kaya, CHP’nin “Türkiye’nin iç ve dış gerçeklerini okuyabilen, demokrasiye uygun siyaset üretebilen bir anlayışa sahip olmadığını” iddia ederek, partinin siyaset tarzını eleştirdi. Açıklamasında CHP’yi “nefret diliyle siyaset üretmekle” suçlayan Kaya, bu yaklaşımın toplumu ayrıştırdığını savundu. CHP Genel Başkanı’na yönelik ifadelerinde de eleştirilerini sürdüren Kaya, kullanılan söylemlerin “siyasi çıkmazın bir sonucu” olduğunu öne sürdü. “Yalan, çarpıtma ve ucuz polemikle siyaset yapıldığı” yönündeki değerlendirmelerini paylaşan Kaya, bu anlayışın millet nezdinde karşılık bulmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanına yönelik söylemlere de tepki gösteren Kaya, “Cumhurbaşkanına dil uzatmanın kabul edilemez olduğunu” belirterek, devletin ve milletin birliğinin hedef alındığını iddia etti.

Kaya açıklamasının sonunda, Cumhurbaşkanının millet iradesinin temsilcisi olduğunu vurgulayarak, “hakaret ve nezaketsizlik içeren söylemlere karşı durmaya devam edeceklerini” söyledi.

