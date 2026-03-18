İzmir'de şehir içi ulaşımı sağlayan ESHOT, yaklaşan bayram öncesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yeni bir ulaşım planlaması yaptı. Altyapı çalışmaları gerekçesiyle Gaziemir ilçesinde hizmet veren belirli otobüs hatlarının sefer rotalarında geçici bir düzenleme hayata geçirildi. Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için alınan bu karar doğrultusunda, söz konusu hatları kullanan yolcuların güncel durumu yakından takip etmesi gerekiyor. İşte gelişmenin tüm ayrıntıları...

İÇME SUYU ÇALIŞMALARI ROTALARI DEĞİŞTİRDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen altyapı faaliyetleri, toplu ulaşım rotalarına yansıdı. İZSU Genel Müdürlüğü ekiplerinin Gaziemir Sarnıç bölgesinde başlattığı içme suyu şebekesi iletim hattı inşaatı sebebiyle, bölgedeki trafik akışında ve otobüs güzergahlarında zorunlu bir planlamaya gidildi. Alınan karar doğrultusunda, çalışma alanından geçen bazı ESHOT hatlarının geçici bir süre için eski güzergahlarına yönlendirilmesi kararlaştırıldı.

DEĞİŞİKLİK UYGULANACAK OTOBÜS HATLARI BELLİ OLDU

Yapılan resmi bilgilendirmeyle birlikte 18 Mart 2026 tarihi saat 09.00 itibarıyla eski rotalarından hizmet verecek otobüs hatları netleşti. Planlama kapsamında; 728 numaralı Kısık Sanayi-Sarnıç Aktarma Merkezi, 828 numaralı Sarnıç-Yeni Çamlık ve 889 numaralı Sarnıç-Sarnıç Aktarma Merkezi hatlarında seferler, bayram dönemi boyunca önceki güzergahlar üzerinden gerçekleştirilecek.

UYGULAMA BAYRAM SÜRESİNCE GEÇERLİ OLACAK

Yetkili birimler, vatandaşların ulaşım konusunda herhangi bir zorluk yaşamaması amacıyla güzergah değişikliğinin şimdiden başlatıldığını bildirdi. Eski rotalara yönlendirme işleminin bayram tatili boyunca devam edeceği aktarıldı. Toplu taşımayı kullanacak olan İzmirlilerin, hatlarla ilgili en güncel bilgilere ve sefer saatlerine ESHOT'un resmi iletişim kanalları üzerinden ulaşabileceği belirtildi.