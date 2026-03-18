On bir ayın sultanı Ramazan ayını uğurlayıp bayram coşkusunu yaşamaya hazırlanan İzmirliler, 3 günlük tatil planları için gözünü gökyüzüne çevirdi. "İlkbahar geldi, güneş yüzünü iyice gösterecek" beklentisi oluşurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son dakika hava durumu haritası tüm planları altüst etti. 20-22 Mart 2026 tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili boyunca İstanbul ve Ankara ile birlikte İzmir'de de yağışlı sistemin hakim olacağı açıklandı. Kordon'da yürüyüş, İnciraltı'nda piknik veya ilçeler arası akraba ziyareti planlayan vatandaşların, kapıdan çıkmadan önce şemsiyelerini mutlaka yanına alması gerekiyor.

BAYRAMDA İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI? (İZMİR HAVA DURUMU)

Meteoroloji'nin paylaştığı son verilere göre, bayram coşkusuna İzmir'de güneş değil, bahar yağmurları eşlik edecek. Özellikle bayramın ilk günü kentin genelinde yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor. Sıcaklıklarda da yağışla birlikte hissedilir bir düşüş yaşanacak.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ İZMİR HAVA DURUMU (20 MART 2026 CUMA)

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 20 Mart Cuma sabahı bayram namazına ve ardından akraba ziyaretlerine gidecek İzmirlileri yağmurlu ve serin bir hava karşılıyor.

MGM tahminlerine göre bayramın ilk günü İzmir'de beklenen sıcaklık değerleri şöyle:

Hava Durumu: Yağmurlu

Yağmurlu En Düşük Sıcaklık: 7°C

7°C En Yüksek Sıcaklık: 15°C

Günün erken saatlerinde termometrelerin 7 dereceye kadar düşmesi beklenirken, gün içinde en yüksek sıcaklık 15 derece civarında kalacak. Özellikle sabah saatlerinde yola çıkacak sürücülerin ıslak zemin ve görüş mesafesine karşı dikkatli olması büyük önem taşıyor. Bayramın 2. ve 3. günü için de İzmirlilerin bulutlu ve aralıklarla yağış geçişleri görebileceği, bu nedenle tatil planlarını kapalı mekanlara göre revize etmeleri tavsiye ediliyor.