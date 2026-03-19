Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İzmir Adliyesi’ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan tarafından karşılanan Tuncay, programına adliye bünyesinde kısa süre önce hizmete giren Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu’nu gezerek başladı.

Ziyaretin devamında adliye binasında devam eden yapısal güçlendirme faaliyetlerini denetleyen Bakan Yardımcısı, kurumun teknik kapasitesini artırmaya yönelik mevcut ve planlanan projeler hakkında yetkililerden kapsamlı bilgi aldı. İncelemelerin ardından Başsavcı Ali Yeldan, ziyareti anısına Can Tuncay’a bir teşekkür plaketi sundu.