Son Mühür- Akdeniz’de bugün öğleden sonra meydana gelen sarsıntı, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında orta şiddetli bir deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssü ve şiddeti

AFAD verilerine göre, bugün saat 17:00:44 sularında gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü, Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 206.64 kilometre uzaklıkta, Akdeniz’in açık sularında belirlendi.

Sığ derinlik hissedilirliği artırdı

Sarsıntının yerin yalnızca 4.86 kilometre derinliğinde gerçekleşmiş olması dikkat çekti. Yer kabuğunun oldukça sığ bir noktasında meydana gelen bu deprem, düşük büyüklüğüne rağmen bölgedeki hassas sismograflar tarafından net bir şekilde kaydedildi. Uzmanlar, bu derinlikteki depremlerin enerji boşalımının yüzeye daha yakın hissedilebileceğini belirtiyor.

Bölgedeki son durum

Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Sarsıntının merkez üssünün yerleşim yerlerinden oldukça uzakta, açık denizde olması olası bir hasarın önüne geçti.

