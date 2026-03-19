Son Mühür / Osman Günden- Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı kapsamında düzenlenen programda belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ana hizmet binası bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine meclis üyeleri ve çok sayıda belediye personeli katıldı.

Personelle tek tek bayramlaştı

Programda çalışma arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşan Başkan Önal, Bayraklı’ya emek veren tüm personele teşekkür etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen törende birlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

“Bayraklı’yı güzelleştiren en büyük güç sizlersiniz”

Belediye hizmetlerinde emeğin önemine dikkat çeken Önal, çalışanlara hitaben şu ifadeleri kullandı: “Bu kentte atılan her adımda, yapılan her hizmette sizlerin emeği, alın teri ve katkısı var.

Bayraklı’yı daha güzel, daha yaşanabilir bir kent haline getiren en önemli güç sizlersiniz. Biz büyük bir aileyiz. Aynı hedef için çalışan, aynı sorumluluğu paylaşan güçlü bir ekibiz”

Dayanışma ve ekip ruhu vurgusu

Bayraklı’nın gelişiminde ekip çalışmasının belirleyici rol oynadığını ifade eden Önal, önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Önal, “Önümüzdeki süreçte de aynı inanç ve kararlılıkla Bayraklı için üretmeye devam edeceğiz” sözleriyle hedeflerini dile getirdi.

“Bayramlar birlik duygusunu güçlendirir”

Ramazan Bayramı’nın toplumsal dayanışma açısından önemine değinen Başkan Önal, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Bayramlar; dayanışmayı büyüttüğümüz, birlik duygumuzu güçlendirdiğimiz en özel zamanlardır. Hep birlikte nice bayramlarda bir arada olmak dileğiyle, bayramınızı kutluyorum”