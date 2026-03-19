İzmir’in kültür sanat yaşamında önemli bir yer edinen Edebiyat-Sinema Buluşması, dördüncü yılında edebiyatın dev isimlerini beyaz perdeyle buluşturmaya hazırlanıyor. Kültürlerarası Sanat Derneği tarafından düzenlenen ve 23-29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlik, bu yıl Seferihisar ve Karşıyaka Belediyeleri, Fransız Kültür Merkezi, Seferi Keçi ve Kanguru Kültür Merkezi’nin iş birliğiyle sanatseverlere kapılarını açıyor.

Festivalin açılışı, 23 Mart saat 19.00’da Seferihisar Çağan Irmak Sahnesi’nde Nurdan ve Orhan Tekeoğlu imzalı "Filos" adlı Cevat Şakir Kabaağaçlı belgeseli ile yapılacak. Gösterim öncesinde saat 18.30’da, Kabaağaçlı ailesinin özel koleksiyonundan seçilen eserlerle hazırlanan "Ressam Cevat Şakir" sergisi Ömer Durmaz küratörlüğünde ziyarete açılacak. İlk gün etkinlikleri, filmin ardından yönetmenler, Derya Kabaağaçlı ve yazar Meltem Ulu’nun katılımıyla düzenlenecek söyleşiyle tamamlanacak.

Usta yazar Pınar Kür anılacak

Program kapsamında 25 Mart Çarşamba günü Fransız Kültür Merkezi’nde, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan usta yazar Pınar Kür anılacak. Selim İleri’nin Pınar Kür’ün aynı adlı romanından uyarlayıp yönettiği "Hiçbir Gece" filmi saat 16.00’da izleyiciyle buluşacak. 26 Mart Perşembe günü ise rotasını yeniden Seferihisar’a çeviren etkinlikte, Tayfun Belet’in Antalya Altın Portakal’dan "En İyi Belgesel" ödülüyle dönen ve Sabiha ile Zekeriya Sertel’in yaşam mücadelesini konu alan "Roman Gibi" filmi gösterilecek.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde iki özel etkinlik sanatseverleri bekliyor. Saat 16.00’da Fransız Kültür Merkezi’nde Guillaume Nicloux’nun efsanevi oyuncu Sarah Bernard’ın hayatını işleyen filmi gösterilirken, saat 19.00’da Alsancak Kanguru Kültür Merkezi’nde Haldun Taner ve Vasıf Öngören’in vefatlarının 40. yılı onuruna bir panel düzenlenecek. Aydın Şimşek moderatörlüğündeki oturumda Gürol Tonbul, Özgür Başkaya ve Vecdi Sayar gibi isimler usta yazarları anlatacak.

Şiir dinletisi ve film keyfi yaşanacak

Hafta sonu programı 28 Mart Cumartesi günü Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi’nde devam edecek. Yaşamının bir dönemini Karşıyaka’da geçiren Salâh Birsel’in anılacağı etkinlikte, Efdal Sevinçli’nin sunumu ve Lütfü Dağtaş’ın yönetimindeki şiir dinletisinin ardından Mehmet Güreli imzalı "Dört Köşeli Üçgen" filmi perdeye yansıyacak. Festivalin kapanış günü olan 29 Mart Pazar günü ise Seferi Keçi’de büyük şair Gülten Akın selamlanacak. Gaye Boralıoğlu ve Asuman Susam’ın katıldığı söyleşinin ardından, senaryosunu Asuman Susam’ın yazdığı ve Safa Sarı’nın yönettiği "Gülten" belgeseli ile dördüncü yılın finali yapılacak.