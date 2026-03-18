Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en kritik iştiraklerinden biri olan İZELMAN Genel Müdürlüğü, kurumsal dijital altyapısını hedef alan kapsamlı bir siber saldırı girişiminin güvenlik duvarlarına çarparak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Şehrin otopark, sağlık, itfaiye ve eğitim gibi hayati alanlarında hizmet veren kurumun teknolojik envanterine kazandırılan modern koruma sistemleri, kötü niyetli sızma girişimini anında tespit etti. Uzman bilişim ekiplerinin saniyeler içinde müdahale ettiği olay sonucunda, sistem bütünlüğü korunarak olası bir veri krizinin önüne geçildi.

Gelişmiş güvenlik sistemleri ve anlık müdahale protokolü

İZELMAN Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan resmi bilgilendirmede, kurum bünyesindeki siber olaylara müdahale protokollerinin ivedilikle devreye alındığı belirtildi. Teknik inceleme süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü ifade eden yetkililer, saldırı girişiminin kontrol altına alınmasıyla birlikte sistemlerin genel işleyişinde hiçbir kesintinin yaşanmadığını vurguladı. Vatandaşlara sunulan belediyecilik hizmetlerinin aksamadan devam ettiği bildirilirken, dijital altyapının yüksek güvenlik standartlarında korunmaya devam ettiği mesajı verildi.

Hukuki süreç başlatıldı: KVKK ve emniyet devrede

Yaşanan dijital saldırı girişiminin ardından kurum, yasal haklarını korumak adına geniş çaplı bir hukuk mücadelesi başlattı. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereğince durum derhal Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na rapor edildi. Eş zamanlı olarak, saldırıyı gerçekleştiren odakların kimliklerinin tespiti ve cezai yaptırımların uygulanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi ile tam koordinasyon içerisinde hareket eden İZELMAN, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için adli makamlarla iş birliğini sürdürüyor.

Veri gizliliği ve bilgi güvenliğinde kararlılık mesajı

Kurumdan yapılan açıklamada, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasının en üst düzey öncelik olduğu bir kez daha teyit edildi. Gelecekte benzer risklerle karşılaşmamak adına mevcut teknik donanıma ilave idari ve teknolojik tedbirlerin eklendiği açıklandı. Şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri gereği kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirten İZELMAN yetkilileri, dijital altyapının her türlü tehdide karşı 7/24 takip edildiğinin altını çizdi.

