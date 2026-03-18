Son Mühür- Küresel piyasaların haftalardır kilitlendiği kritik eşik aşıldı. ABD Merkez Bankası (Fed), Mart 2026 toplantısının ardından merakla beklenen faiz kararını kamuoyuna duyurdu. Özellikle Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik risklerin enerji maliyetleri üzerindeki baskısı ve yapay zeka sektöründeki volatilite devam ederken, Fed’in bu hamlesi piyasaların yönünü tayin edecek en önemli gelişme olarak kayıtlara geçti.

Mart 2026 faiz kararı resmiyet kazandı

Fed, Ocak ayı toplantısında faizleri yüzde 3,50-3,75 bandında sabit bırakma kararı alarak "bekle-gör" stratejisini uygulamıştı. Bugün saat 21.00 itibarıyla açıklanan karara göre ise Fed, politika faizini beklendiği gibi %3,50-3,75 aralığında değiştirmeden sabit bıraktı.

Yatırımcılar şimdi, kararın hemen ardından Başkan Jerome Powell’ın yapacağı ve para politikasının geleceğine ışık tutacak açıklamaları takip ediyor.

Enflasyon verileri indirim beklentilerini tetikledi

Fed’in bu kararı almasında, ABD ekonomisinden gelen son makroekonomik verilerin etkisi oldukça büyük. Özellikle cuma günü servis edilen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,4 artışla tahminlerin altında kalarak dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret etmişti. Yıllık bazda Mayıs 2025’ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olan bu rakamlar, piyasalarda risk iştahını artırırken bankanın elini güçlendiren temel unsurlar arasında yer aldı.

İstihdam piyasası ve ekonomik belirsizlikler

İş gücü piyasasına bakıldığında ise karmaşık bir tablo dikkat çekiyor. Ocak ayında tarım dışı istihdam verisi 130 bin kişi artarak beklentileri aşmış, işsizlik oranı ise yüzde 4,3 seviyesine gerilemişti. İstihdamdaki bu dirençli duruşa rağmen, teknoloji hisselerindeki değerleme endişeleri ve Orta Doğu kaynaklı enerji arzı riskleri Fed’in manevra alanını kısıtlamaya devam ediyor.

Karar öncesinde piyasada neler olmuştu?

Fed’in bu kritik kararı öncesinde ABD ekonomisinden gelen veriler, piyasalarda yön tayinini zorlaştıran bir tablo ortaya koymuştu. Mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 2,4 artışla beklentilerin altında kalarak dezenflasyon umutlarını yeşertmişti. Ancak asıl sürpriz üretici kanadından gelmiş; şubat ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,7, yıllık ise yüzde 3,4 yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Üretim maliyetlerindeki bu ani sıçrama ve çekirdek ÜFE'nin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, Fed’in faiz indirimi konusunda aceleci davranmamasının en büyük gerekçesi olarak değerlendirilmişti.