Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir’in Buca ilçesinde Buca Belediyesi’ne ait bir akaryakıt istasyonu ile ilgili AK Parti Buca Meclis Grup Sözcüsü Murat Polat Son Mühür’e önemli açıklamalarda bulundu.

Ruhsat maddesi "GSM Ruhsatı' ibaresi bilinçli şekilde konulmadı

Buca Belediyesine ait olan belediye binası karşısında faaliyet gösteren benzinlik hakkında açıklama yapan AK Parti Buca Meclis Üyesi Murat Polat, “Yapılan kira sözleşmesinde, sözleşme bitiminde GSM ruhsatının Buca Belediyesi’ne devredileceğine dair hiçbir hüküm yok. Bu çok kritik bir eksiklik değil, bilinçli bir tercihtir. Çünkü GSM ruhsatı kiracıda kalmaya devam ediyor.” diye konuştu.

Polat: “Başka kimse burayı işletemez”

Bu durumun ihale sürecini doğrudan etki ettiğini ifade eden Polat, “Bugün bu yer ihaleye çıksa ve başka bir firma alsa bile işletmesi mümkün değil. Çünkü GSM ruhsatı mevcut kiracıda. GSM ruhsatı olmayan bir firma akaryakıt istasyonunu işletemez. Ruhsat kimdeyse işletme hakkı ondadır. İşletemeyeceği bir yeri de kimse satın almaz. Bu nedenle burası fiilen tek bir firmaya kalıyor” diye konuştu.

“Önce kiraya verildi, sonra değeri düşürüldü”

Taşınmazın değerinin bilinçli şekilde düşürüldüğünü ifade eden Polat, şunları söyledi, “Burası kiracı olmadan satışa çıkarılsaydı yaklaşık 400 milyon TL değerindeydi. Ancak Buca Belediyesi önce 11 yıllık kira sözleşmesi yaptı. İçinde kiracı olan, üstelik ruhsat problemi bulunan bir yerin değeri otomatik olarak düşer. Bugün gelinen noktada bu yer en az yarı fiyatına, yani yaklaşık 200 milyon TL seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Sosyal Güvenlik Kurumu'na devretmek için meclise getirilecek. Benzinlik henüz Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmiş değil. Ancak bu sürecin hazırlığı yapılıyor. Önümüzdeki Nisan ayı meclisinde bu konuyu gündeme getirerek SGK’ya devretmek için meclisten geçirmeye çalışacaklar. Yani satışın yolu buradan açılacak.”

“Tüm süreci Buca Belediyesi organize ediyor”

Sürecin bütün aşamalarının Buca Belediyesi tarafından planlandığını vurgulayan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buradaki en önemli konu şu: Bu sürecin tamamını Buca Belediyesi organize ediyor. Önce kiraya verdi, GSM ruhsatıyla ilgili kritik maddeyi koymadı, taşınmazın değerini düşürdü. Şimdi de SGK’ya devretmek için meclise getiriyor. Yani satış başka bir kurum üzerinden yapılacak ama bütün organizasyon Buca Belediyesi’ne ait.”

“Bu iki perdelik bir süreçtir”

Süreci “iki aşamalı bir plan” olarak nitelendiren Polat, sözlerini şöyle tamamladı: “Eğer bu yer hiçbir işlem yapılmadan doğrudan devredilseydi, değeri en az 400 milyon TL olacaktı. Ama önce gerekli adımlar atılarak değer düşürüldü, ardından SGK’ya devredilecek süreç başlatılıyor. Bugün yaklaşık 200 milyon TL’ye satılacak bir tablo oluşturuluyor. Bu da doğrudan kamu zararını beraberinde getiriyor.”