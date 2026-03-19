Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kiraz ilçesine bağlı Suludere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. isimli vatandaş kendisine ait tarlada traktörle çalışma yürütüyordu. Bu sırada yanında bulunan oğlu M.D. de babasına yardım ediyordu.

Çalışma sırasında traktörün arkasına bağlı olan rotovatöre yaklaşan küçük çocuk, bir anda makineye kapılarak sıkıştı.

İhbar üzerine ekipler sevk edildi

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 11 yaşındaki M.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Talihsiz çocuğun cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ailenin ve mahalle sakinlerinin büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanacağı bildirildi.