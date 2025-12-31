Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece arasında belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 42 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yaptı.

Kuvvetli yağış uyarısı: Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas, Ordu, Tokat çevreleri ve Konya’nın güney kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, kuvvetli yağışa bağlı ulaşım aksamaları ve yağış sırasında etkili rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kesimlerde tipi riskine karşı tedbirli olunmalı.

Buzlanma ve don uyarısı: Ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Çığ uyarısı: Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve eğimli alanlarda, mevcut kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunuyor.

31 Aralık 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA – 4°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ÇANAKKALE – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL – 5°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ – 7°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA – 10°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

ANTALYA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

HATAY – 3°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA – 7°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA – 2°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR – 0°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KAYSERİ – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

KONYA – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

BATI KARADENİZ

BOLU – 0°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DÜZCE – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

SİNOP – 6°C – Çok bulutlu, saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor

SAMSUN – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – -5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS – -5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA – -1°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

VAN – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor

DİYARBAKIR – -2°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor

MARDİN – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor