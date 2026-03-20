Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü çevresinde duyulduğu iddia edilen siren sesleri, kısa süreliğine bölge halkı ve sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir merak uyandırdı. Dijital platformlarda hızla yayılan "İncirlik'te neler oluyor?" soruları üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, konuya ilişkin beklenen bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Sosyal medyadaki iddialar ve gerçek durum

Sosyal medya ağlarında İncirlik Üssü'nden yükselen siren sesleri iddiasına dair çok sayıda paylaşım yapılmaya başlandı. Kullanıcıların tedirginlik içeren paylaşımları, kısa sürede gündemin üst sıralarına yerleşti. Ancak bakanlık yetkililerinden alınan bilgiler, durumun sanılanın aksine bir güvenlik krizinden kaynaklanmadığını ortaya koydu. Yetkililer, paylaşımların yarattığı bilgi kirliliğinin önüne geçmek adına sürecin kontrol altında olduğunu vurguladı.

"Olumsuz bir durum söz konusu değil"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, İncirlik Hava Üssü'nde herhangi bir saldırı, sızma girişimi veya tehlike arz eden bir gelişmenin yaşanmadığı kesin bir dille belirtildi. Üsteki rutin işleyişin devam ettiğini bildiren kaynaklar, yayılan iddiaların doğru olmadığına dikkat çekti.

