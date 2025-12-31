Türkiye’nin derin uzay hedefleri doğrultusunda stratejik bir hamle olan Somali Uzay Limanı projesinde kritik bir aşamaya geçildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı'nın en önemli ayaklarından biri olan bu dev yatırımın fizibilite ve projelendirme süreçlerinin başarıyla noktalandığını, ilk etap inşaat faaliyetlerine ise start verildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirdiği tarihi görüşmenin ardından duyurulan bu adım, Türkiye'nin küresel uzay yarışındaki konumunu kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

Neden Somali seçildi?

Bakan Mehmet Fatih Kacır, projenin teknik detaylarını paylaşırken Somali’nin coğrafi konumunun sunduğu eşsiz fırsatlara dikkat çekti. Uzaya erişim maliyetlerini düşüren ve fırlatma verimliliğini artıran ekvatoral bölgenin önemini vurgulayan Kacır, Somali’nin fırlatma güvenliği açısından okyanus kıyısında bulunması ve yılın 12 ayı elverişli hava koşullarına sahip olması nedeniyle en ideal bölge olarak belirlendiğini ifade etti. Bu stratejik konum, düşük hava ve deniz trafiği yoğunluğuyla birleşerek Türkiye’ye esnek ve güvenli bir fırlatma takvimi sunacak, böylece yerli uydu fırlatma araçlarımızın tam bağımsız bir şekilde gökyüzüyle buluşmasına olanak tanıyacak.

Uzay ekonomisinde küresel aktör olma hedefi

Milli Uzay Programı kapsamında yürütülen bu dev projenin sadece ulusal bir ihtiyacı karşılamakla kalmayacağını belirten Bakan Kacır, limanın küresel ticari uzay pazarına da hizmet verebilecek devasa bir kapasiteye sahip olacağını altını çizdi. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) koordinasyonunda ilerleyen çalışmaların, roket motorlarından itki sistemlerine, aviyonik altyapılardan ileri teknoloji malzemelere kadar geniş bir yelpazede yerli sanayi ekosistemini derinleştirmesi bekleniyor. Bu yatırımın, Türkiye'nin dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldırarak ülkemizi uzay ekonomisinden pay alan rekabetçi ve saygın bir aktör haline getireceği öngörülüyor.

Hem Türkiye'ye gelir hem Somali'ye kalkınma

Somali'de inşa edilen bu stratejik altyapı, sadece askeri ve bilimsel açıdan değil, ekonomik açıdan da büyük bir çarpan etkisi yaratacak. Bakan Kacır, uzay limanının ticari uydu fırlatma hizmetleri, entegrasyon süreçleri ve test faaliyetleriyle Türkiye için ciddi bir gelir kapısı haline geleceğini vurguladı. Aynı zamanda bu yatırımın, dost ve kardeş ülke Somali’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına ve teknolojik dönüşümüne de çok boyutlu katkılar sunacağını belirtti. Türkiye, bu hamleyle dünyada kendi bağımsız fırlatma alanına sahip sınırlı sayıdaki ülkeler ligine adını yazdırarak teknolojik olgunluk seviyesini zirveye taşıyacak.

Stratejik bağımsızlık ve milli güvenlikte yeni dönem

Bakan Kacır'ın açıklamalarıyla netleşen vizyona göre, Somali Uzay Limanı Türkiye'nin milli güvenliğini tahkim eden stratejik bir kaldıraç görevi görecek. Uzaya bağımsız erişim imkanının, Türkiye’yi küresel uzay hiyerarşisinde üst liglere taşıyacağını ifade eden Kacır, projenin teknolojik bağımsızlık noktasında tarihi bir milat olduğunu dile getirdi. Sonuç olarak bu altyapı, Türkiye’nin yerli teknolojilerini küresel ölçekte pazarlayabilmesine olanak tanırken, ülkenin uzaydaki varlığını kalıcı ve sürdürülebilir bir temele oturtacak stratejik bir derinlik kazandıracak.