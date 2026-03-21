Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baharın gelişi ve doğanın yeniden uyanışını simgeleyen 21 Mart Nevruz Günü vesilesiyle önemli açıklamalarda bulundu.

Gaziantep’te Kamil Ocak Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Nevruz Anma Günü Programı’na bir video mesajla katılan Erdoğan, bu özel günün Türkiye, yakın coğrafya ve tüm insanlık için barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan etkinliklerin bu yıl Gaziantep’te devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Nevruz’un birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Ortak kültürel miras: Nevruz Ateşi etrafında kenetlenme

Mesajında Nevruz’un sadece bir mevsim değişimi değil, aynı zamanda Türk dünyası ve gönül coğrafyası için ortak bir kimlik sembolü olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde ve Türk dünyasının her köşesinde aynı heyecanın paylaşıldığını ifade etti. Nevruz’u toplumsal dayanışmayı ve duygudaşlığı güçlendiren resmi bir zemin üzerine inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, bu kadim bayramın komşu ülkelerle olan ilişkilerde yeni ve temiz başlangıçlar için bir vesile teşkil ettiğini kaydetti.

2026 vizyonu ve Türk Dünyası Aile Meclisi zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devletleri arasındaki entegrasyonun ve iş birliğinin geleceğine dair stratejik bir duyuruya da imza attı. 2026 yılına yönelik hedeflerin altını çizen Erdoğan, mevcut ivmeyi daha da hızlandıracak olan Türk Devletleri Teşkilatı (Aile Meclisi) 13. Zirvesi’ne Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını müjdeledi. Bu kapsamda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile gözlemci üye Macaristan’daki tüm soydaşların Nevruz Bayramı’nı en kalbi duygularıyla tebrik ettiğini belirtti.

Bölgesel barış vurgusu: Suriye, Irak ve İran’a selam

Konuşmasının devamında bölgedeki çatışma ve insani krizlere de değinen Erdoğan, barışın aciliyetine dikkat çekti. Suriye ve Irak’ta yaşanan zorlukların yanı sıra, son dönemde savaşın getirdiği ağır ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele eden İran halkına da seslenen Cumhurbaşkanı, bölge halklarının Nevruz’unu kutladı. Bu anlamlı günün, Ortadoğu ve çevresindeki kanlı çatışmaların sona ermesi için bir dönüm noktası olmasını dilediğini ifade eden Erdoğan, Nevruz ikliminin getirdiği bahar havasının tüm dünyada kalıcı bir sükûnete hizmet etmesini temenni ederek sözlerini noktaladı.

