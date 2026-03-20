Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bayram günü yaşanan olay, büyük üzüntü yarattı. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki G.Y., bayram dolayısıyla ablası B.Ç. (46) ile birlikte annelerinin mezarını ziyaret etmek üzere mezarlığa gitti.

Ancak bu ziyaret trajediye dönüştü. G.Y.’yi takip ettiği öğrenilen boşanma aşamasındaki eşi H.E.Y. (46), mezarlıkta iki kadının karşısına çıktı.

Mezarlıkta silahlı saldırı

İddiaya göre H.E.Y., yanında getirdiği av tüfeğiyle G.Y.’ye ateş açtı. Saldırgan, olay sırasında kadının ablası B.Ç.’yi de hedef aldı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir kadın hayatını kaybetti, ablası ağır yaralı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde G.Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan abla B.Ç. ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. B.Ç.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli H.E.Y., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.