SER-Ar tarafından 3-16 Mart tarihleri arasında 2 bin 200 kişiyle yapılan seçim anketine göre, CHP, yüzde 31.9’luk oy oranıyla birinci parti konumuna yükseldi. Ankette AK Parti, yüzde 30.6 oyla ikinci sırada yer aldı. Katılımcılara, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi ve bilgisayar destekli birebir görüşmelerle veri toplandı.

Baraj altında kalan partiler dikkat çekti

Anket sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı ortağı MHP yüzde 6.8 oy oranıyla barajın altında kaldı. Bunun yanı sıra, 7 partinin de barajın altında yer alması, seçim dinamikleri açısından dikkat çekti.

Diğer partilerin oy dağılımı

Ankette DEM Parti yüzde 9.2 ile üçüncü sırada yer alırken, diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

Zafer Partisi: % 5.7

İYİ Parti: % 5.4

Yeniden Refah Partisi: % 3.9

Anahtar Parti: % 3.1

Türkiye İşçi Partisi: % 1.5

Diğer partiler: % 1.9