Son Mühür- Hobi bahçesi adı altında tarım arazilerini betonlaştıranlar iktidarın radarına takıldı.

AK Partili Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ve Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın ilk imza sahibi olduğu, aralarında İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın da olduğu 90 vekilin de imza verdiği, 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,

tarım arazilerini "kooperatif" adı altında işgal eden hobi bahçeleri için yeni bir dönemin başlayacağının sinyallerini veriyor.



Metrekaresine 2 bin 500 TL ceza...



Verilen kanun teklifine göre 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 20. maddesinde yer alan

''Bin liradan az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 lira idari para cezası uygulanır'' ifadesi "on" ibaresi "iki bin beş yüz" şeklinde değiştiriliyor.

Buna göre kanunun yasalaşmasının ardından her metrekare için saha önce 10 lira gibi düşük miktarda uygulanan idari para cezası her metrekare için 2 bin 500 lira olacak şekilde uygulanmaya başlanacak.

İzin veren kurum ve kuruluşlara ceza...

Kanun teklifinde 5403 sayılı kanunun 21.maddesinde de dikkat çeken değişiklik gündemde.

100 bin TL ceza geliyor...



Verilen teklife göre,

''"Bu Kanun uyarnca izin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise, ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilmez.

Bu fıkraya aykırı davranan idare, kurum ve kuruluşlara her abone başına yüz bin Türk lirası idari para cezası verilir.

İdari para cezasının tebliğinden itibaren aboneliğin otuz gün içerisinde iptal edilmemesi halinde aboneliğin devam ettiği her ay için ayrıca yüz bin Türk lirası idari para cezası verilir."

Teklifin yasalaşması halinde,

''Son dönemde mantar gibi çoğalan hobi bahçesi görünümlü kaçak yapılara elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri üzerinden aylık 100 bin TL’ye varan cezalar uygulanabilecek. Ayrıca, abonelikleri iptal etmeyen kurum ve kuruluşlar için her ay için 100 bin lira idari para cezası verilmesi gündemde olacak.

Mevcutların durumu ne olacak?



Mevcut hobi bahçelerinin durumu ne olacak sorusuna AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklık getirdi. Güler, "Mevcut yapılarla ilgili geriye dönük bir uygulama söz konusu değil. Düzenleme ileriye dönük olacak" dedi.

