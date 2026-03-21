Son Mühür - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftaya ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

AKOM'un son açıklaması şu şekilde:

"İstanbul'da önümüzdeki bir haftalık süre boyunca havada kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı, kuzeyli (poyraz) yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-65km/s) esmesi beklenen rüzgar ile birlikte aralıklarla yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir"

6 günlük hava tahmini

22 Mart Pazar: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu

23 Mart Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu

24 Mart Salı: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu

25 Mart Çarşamba: Çok bulutlu, yerel yağmurlu

26 Mart Perşembe: Çok bulutlu

27 Mart Cuma: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu