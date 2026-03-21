Son Mühür - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftaya ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
AKOM'un son açıklaması şu şekilde:
"İstanbul'da önümüzdeki bir haftalık süre boyunca havada kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı, kuzeyli (poyraz) yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-65km/s) esmesi beklenen rüzgar ile birlikte aralıklarla yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir"
6 günlük hava tahmini
22 Mart Pazar: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu
23 Mart Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu
24 Mart Salı: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu
25 Mart Çarşamba: Çok bulutlu, yerel yağmurlu
26 Mart Perşembe: Çok bulutlu
27 Mart Cuma: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu