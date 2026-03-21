Son Mühür - ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş 22’nci gününde de karşılıklı füze atışlarıyla sürüyor. Orta Doğu’nun ateş çemberine döndüğü süreçte sahada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Nükleer tesise saldırı

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı’nın, İran Atom Enerjisi Kurumu’na dayandırdığı habere göre Natanz Nükleer Tesisi bu sabah ABD ve İsrail’in saldırısına hedef oldu. Saldırıda alınan önlemler sayesinde herhangi bir radyoaktif sızıntı yaşanmadığı bildirildi.

Savaşın ilk günlerinde de hedef alınmıştı

ABD ve İsrail, savaşın ilk günlerinde de Natanz Nükleer Tesisi’ni hedef almıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, uydu görüntülerine dayanarak tesisin giriş binalarında hasar oluştuğunu doğrulamış, ancak herhangi bir radyolojik risk beklenmediğini açıklamıştı. Söz konusu saldırıda radyasyon artışı da tespit edilmemişti.

Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binası vuruldu

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binasının insansız hava aracıyla hedef alındığı bildirildi. Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, “Bağdat’ın Mansur bölgesindeki Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binası İHA ile hedef alındı” açıklamasını yaparken, olayın detaylarının daha sonra paylaşılacağını belirtti. Söz konusu binanın yakınında Fas Büyükelçiliği’nin de bulunduğu ifade edildi. Nükleer silah açıklaması İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslam ülkeleri ve komşu devletlerle çatışma niyetlerinin olmadığını belirterek, “Allah’tan kendilerine güç ve basiret vermesini” diledi. X hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki anlaşmazlıklardan en çok fayda sağlayan ülkenin İsrail olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, “İslam ülkeleri ve komşularımızla çatışma niyetimiz yok” ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, İran’ın nükleer silah geliştirme iddialarına da değinerek, ülkede hiçbir yetkilinin bu yönde adım atamayacağını söyledi. İran’ın nükleer silah arayışı içinde olmadığını belirten Pezeşkiyan, Devrim Lideri Ali Hamaney’in de nükleer silahları İslam hukuku açısından yasakladığını sık sık dile getirdiğini aktardı. ''Ateşkes istemiyorum'' ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında “karşı tarafı tamamen ortadan kaldırmaya yaklaştıklarını” ifade ederek bu aşamada ateşkes istemediğini söyledi. Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, İran’la olası ateşkes ve diplomasi sürecine ilişkin değerlendirmesinde, “Karşı tarafı yok ederken ateşkes yapılmaz” dedi. İsrail’in saldırıları ABD ile eş zamanlı sonlandırmaya hazır olup olmadığı sorusuna ise Trump, iki ülkenin benzer hedeflere sahip olduğunu belirterek “İkimiz de zafer istiyoruz” yanıtını verdi. Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin ciddi şekilde azaldığına dikkat çeken Trump, ABD’nin bu hattı kullanmadığını belirtti ve Avrupa, Güney Kore, Japonya ile Çin’in bu konuda devreye girmesi gerektiğini savundu. İran’ın askeri durumuna ilişkin de konuşan Trump, Tahran yönetiminin “boğazı kapatma dışında bir hamle yapamadığını” öne sürerek askeri açıdan zayıf durumda olduğunu iddia etti.