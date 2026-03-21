İngiltere’de Kent Üniversitesi’nde görülen menenjit salgını, beklenenden hızlı yayılmasıyla dikkat çekti. Uzmanlar, bu kadar kısa sürede bu ölçekte vaka artışının daha önce görülmediğini belirtirken, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı yetkilisi Susan Hopkins durumu “süper bulaşma olayı” olarak nitelendirdi.
20'ye yükseldi
Canterbury bölgesinde etkisini sürdüren salgında toplam vaka sayısı 20’ye ulaştı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), bu vakalardan 9’unun laboratuvar testleriyle doğrulandığını, 11’inin ise inceleme aşamasında olduğunu duyurdu. Doğrulanan vakaların 6’sının, meningokok bakterisinin en yaygın türlerinden biri olan MenB kaynaklı olduğu bildirildi.
Üniversite ortamında arttı
Yetkililer, salgının özellikle üniversite ortamında hızla yayılmasına dikkat çekti. Hopkins, öğrencilerin yoğun şekilde bir arada bulunduğu yurtlar ve sosyal etkinliklerin bulaşmayı artırmış olabileceğini belirterek, “Bu tablo üniversite yurtlarında süren bir yayılmaya işaret ediyor. Düzenlenen bazı partiler ve yoğun sosyal temas etkili olmuş olabilir” ifadelerini kullandı. BBC’ye göre vakaların bir bölümünün Canterbury’de gerçekleştirilen bir sosyal etkinlikle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.
2 kişi yaşamını yitirdi
Salgın nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin 18-21 yaş aralığında olduğu, bunlardan birinin Kent Üniversitesi öğrencisi olduğu doğrulandı. Hastaneye kaldırılan 11 kişinin ise büyük bölümünü yine aynı yaş grubundaki öğrencilerin oluşturduğu belirtildi.
Soğuk algınlığı ve gribe benziyor
UKHSA ekipleri, salgınla mücadele kapsamında öğrenciler, üniversite çalışanları ve ailelerin de yer aldığı 30 binden fazla kişiyle iletişim kurdu. Yetkililer, vakalarla birebir temas sağlayarak yakın temaslıları belirledi ve risk grubundaki kişilere koruyucu antibiyotik tedavisi uyguladı. UKHSA Güneydoğu Bölgesi Başkan Yardımcısı Trish Mannes ise belirtilerin çoğu zaman grip ya da soğuk algınlığıyla karıştırılabildiğini belirterek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Belirtileri neler?
Uzmanlar, menenjitin yüksek ateş, kusma ve şiddetli baş ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıktığını, ilerleyen vakalarda ise hayati risk taşıyan sepsise yol açabileceğini hatırlattı. Yetkililer, bu semptomları yaşayanların vakit kaybetmeden acil servise başvurması ya da 999 hattını araması gerektiğini belirtti.