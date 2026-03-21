İngiltere’de Kent Üniversitesi’nde görülen menenjit salgını, beklenenden hızlı yayılmasıyla dikkat çekti. Uzmanlar, bu kadar kısa sürede bu ölçekte vaka artışının daha önce görülmediğini belirtirken, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı yetkilisi Susan Hopkins durumu “süper bulaşma olayı” olarak nitelendirdi.

Canterbury bölgesinde etkisini sürdüren salgında toplam vaka sayısı 20’ye ulaştı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), bu vakalardan 9’unun laboratuvar testleriyle doğrulandığını, 11’inin ise inceleme aşamasında olduğunu duyurdu. Doğrulanan vakaların 6’sının, meningokok bakterisinin en yaygın türlerinden biri olan MenB kaynaklı olduğu bildirildi.

Üniversite ortamında arttı

Yetkililer, salgının özellikle üniversite ortamında hızla yayılmasına dikkat çekti. Hopkins, öğrencilerin yoğun şekilde bir arada bulunduğu yurtlar ve sosyal etkinliklerin bulaşmayı artırmış olabileceğini belirterek, “Bu tablo üniversite yurtlarında süren bir yayılmaya işaret ediyor. Düzenlenen bazı partiler ve yoğun sosyal temas etkili olmuş olabilir” ifadelerini kullandı. BBC’ye göre vakaların bir bölümünün Canterbury’de gerçekleştirilen bir sosyal etkinlikle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

2 kişi yaşamını yitirdi