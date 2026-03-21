Son Mühür - İran, bilinen füze menzilinin çok ötesine geçen bir saldırı iddiasıyla dikkat çekti. Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Tahran’dan yaklaşık 3 bin 800 kilometre uzaklıktaki ABD-İngiltere ortak üssü Diego Garcia’ya iki orta menzilli balistik füze fırlatıldı. Bu durumun, İran’ın açıkladığı 2 bin kilometrelik menzil sınırının en az iki katına ulaşıldığını gösterdiği değerlendiriliyor.

2 bin kilometre demişlerdi ama...

İran’ın kendi topraklarından yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki bir üssü hedef alma girişimi, füze kapasitesinin daha önce kabul edilenden çok daha geniş olabileceğini ortaya koydu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi geçen ay yaptığı açıklamada menzilin 2 bin kilometre ile sınırlı olduğunu belirtmişti. Ancak Diego Garcia’ya yönelik bu hamle, söz konusu sınırın iki katına ulaşıldığı yönünde değerlendirmelere yol açtı.

'Gizli silah' doğrulandı

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na konuşan yetkililer, ülke topraklarından yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki Hint Okyanusu’nda yer alan Diego Garcia’daki ABD-İngiltere askeri üssüne iki orta menzilli balistik füze ile misilleme yapıldığı yönündeki haberleri doğruladı. Mehr, üssün hedef alınmasının “önemli bir adım” olduğunu ve İran füzelerinin menzilinin düşmanın daha önce öngördüğünden çok daha ileri seviyede olduğunu gösterdiğini aktardı. ABD-İsrail-İran savaşı son durum İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasındaki müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattı. İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere çeşitli noktalara saldırılarla karşılık verdi. ABD ve İsrail’in saldırılarında İran lideri Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey ismin hayatını kaybettiği öne sürüldü. İranlı yetkililer, saldırılarda ölü sayısının 1348’i, yaralı sayısının ise 17 bini aştığını açıkladı.