Son Mühür / Erkan Doğan - Buca-Bornova hattı minibüsünde doğum yapan anne ve bebeğini en yakın hastaneye yetiştiren 30 yıllık minibüs şoförü Serkan Çetinyoklav (54) Son Mühür’e konuştu.

Dolmuşta bebeğin sesini duydum…

Olayı Son Mühür’e anlatan Ağaçlı Yolun başında el edince dolmuşa aldım. Arka koltuklara oturdu. Dolmuşta çok ay yolcu vardı. Bir erkek yolcu, ‘Arkadaki hanımefendi rahatsızlandı’ dedi. Önde oturan kadın yolcuya, “Bir bakar mısınız rahatsızlanan yolcuya” dedim. Kadın yolcu, “Doğum gerçekleşiyor acil hastaneye gidelim” deyince üç yolcu ile birlikte yolumu değiştirip Özel Ata Sağlık Hastanesi’ne girdim. Acil Servise yanaştım. Bebek dolmuşta doğdu, bebeğin ağlama seslerini duyduk. Ben görevimi yaptım. Umarım bebek ve annesi sağlıklıdır” dedi.

Kordonu dolmuşta kesildi !

Acil servise dolmuşun yanaştığını gören Özel Ata Sağlık Hastanesi Acil Servis ekibi, hemen anne ve bebeğe ilk müdaheleyi yaptı. Bir ebe annenin kordonunu keserken, Kadın Hastalıkları ve Doğum dolmuşta plasentayı Kadın ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Fecrin Mammadova Bahıtlı kesti. Daha sonra anne ve bebeği hastanede serviste muayene edildi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.