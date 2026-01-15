Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 15 Ocak Perşembe gününe ilişkin hava tahminlerine göre Kastamonu, Bartın ve Karabük için sarı kodlu kar yağışı uyarısında bulunuldu. Batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, diğer kesimlerde düşüş bekleniyor. Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde yağmur görüleceği; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Ayrıca Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte sis ve pus bekleniyor.
Hava raporu ve uyarılar
Yağışların Karabük’ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu’nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kesimlerde tipi ile yoğun kar bulunan eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına ek olarak pus ve yer yer sis görülebileceği, bu nedenle vatandaşların olası risklere karşı uyarıldığı ifade edildi. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu vurgulandı.
15 Ocak 2026 Hava durumu
Marmara
Bursa – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Ege
A.karahisar – 6°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla – 11°C – Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Adana – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 10°C – Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Ankara – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kayseri – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Bolu – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
Düzce – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
Sinop – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Zonguldak – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
Rize – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
Samsun – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
Trabzon – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
Doğu Anadolu
Erzurum – -8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars – -8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van – -1°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Batman – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
Diyarbakır – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Mardin – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu