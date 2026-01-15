Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 15 Ocak Perşembe gününe ilişkin hava tahminlerine göre Kastamonu, Bartın ve Karabük için sarı kodlu kar yağışı uyarısında bulunuldu. Batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, diğer kesimlerde düşüş bekleniyor. Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde yağmur görüleceği; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Ayrıca Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte sis ve pus bekleniyor.

Hava raporu ve uyarılar

Yağışların Karabük’ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu’nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kesimlerde tipi ile yoğun kar bulunan eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına ek olarak pus ve yer yer sis görülebileceği, bu nedenle vatandaşların olası risklere karşı uyarıldığı ifade edildi. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu vurgulandı. 15 Ocak 2026 Hava durumu Marmara Bursa – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu Çanakkale – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu İstanbul – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu Kırklareli – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu Ege A.karahisar – 6°C – Parçalı ve az bulutlu Denizli – 13°C – Parçalı ve az bulutlu İzmir – 15°C – Parçalı ve az bulutlu Muğla – 11°C – Parçalı ve az bulutlu Akdeniz Adana – 12°C – Parçalı ve az bulutlu Antalya – 16°C – Parçalı ve az bulutlu Hatay – 12°C – Parçalı ve az bulutlu Isparta – 10°C – Parçalı ve az bulutlu İç Anadolu Ankara – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu Eskişehir – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu Kayseri – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu Konya – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu Batı Karadeniz Bolu – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı Düzce – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu Sinop – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Zonguldak – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Orta ve Doğu Karadeniz Amasya – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı Rize – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu Samsun – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu Trabzon – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu Doğu Anadolu Erzurum – -8°C – Parçalı ve çok bulutlu Kars – -8°C – Parçalı ve çok bulutlu Malatya – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu Van – -1°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı Güneydoğu Anadolu Batman – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu Gaziantep – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu Mardin – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu