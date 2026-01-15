Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 15 Ocak Perşembe gününe ilişkin hava tahminlerine göre Kastamonu, Bartın ve Karabük için sarı kodlu kar yağışı uyarısında bulunuldu. Batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, diğer kesimlerde düşüş bekleniyor. Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde yağmur görüleceği; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Ayrıca Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte sis ve pus bekleniyor.

Hava raporu ve uyarılar

Yağışların Karabük’ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu’nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kesimlerde tipi ile yoğun kar bulunan eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına ek olarak pus ve yer yer sis görülebileceği, bu nedenle vatandaşların olası risklere karşı uyarıldığı ifade edildi. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu vurgulandı.

15 Ocak 2026 Hava durumu

Marmara

Bursa – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

Ege

A.karahisar – 6°C – Parçalı ve az bulutlu

Denizli – 13°C – Parçalı ve az bulutlu

İzmir – 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Muğla – 11°C – Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Adana – 12°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya – 16°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay – 12°C – Parçalı ve az bulutlu

Isparta – 10°C – Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Ankara – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kayseri – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu

Konya – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Bolu – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

Düzce – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

Sinop – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Zonguldak – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

Rize – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

Samsun – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

Trabzon – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

Doğu Anadolu

Erzurum – -8°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kars – -8°C – Parçalı ve çok bulutlu

Malatya – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu

Van – -1°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Batman – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

Diyarbakır – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

Mardin – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi