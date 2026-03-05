İran, Umman Denizi’nde ülkenin deniz sınırlarına yaklaşan ABD’ye ait bir uçak gemisinin insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı. İranlı yetkililer, müdahalenin ardından söz konusu geminin bölgeden uzaklaştığını öne sürdü.

USS Abraham Lincoln’e İHA müdahalesi

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargâhı tarafından yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Umman Denizi’nde İran’ın deniz sınırlarına doğru ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı çevresindeki hareketliliği izlemek amacıyla bölgeye yaklaşan uçak gemisinin İran’a yaklaşık 340 kilometre mesafeye kadar geldiği ifade edildi.

Devrim Muhafızları İHA’ları devreye girdi

İranlı yetkililer, söz konusu gelişmenin ardından Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçlarının devreye sokulduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, İHA’ların uçak gemisini hedef aldığı ve bölgedeki hareketliliğin yakından takip edildiği kaydedildi.

ABD filosu bölgeden uzaklaştı iddiası

İran tarafı, müdahalenin ardından uçak gemisinin beraberindeki muhriplerle birlikte bölgeden uzaklaştığını öne sürdü.

Yetkililer, ABD donanmasına ait savaş grubunun kısa sürede geri çekildiğini ve şu ana kadar bölgeden bin kilometreden fazla mesafe kat ettiğini iddia etti.

Hürmüz Boğazı çevresinde gerilim sürüyor

Hürmüz Boğazı çevresi, İran ile ABD arasında son dönemde artan askeri hareketlilik nedeniyle dikkat çeken bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

Taraflardan gelen açıklamalar ve bölgedeki askeri faaliyetler, Orta Doğu’da gerilimin yüksek seviyede devam ettiğini gösteriyor.

İran’ın açıklamalarına ilişkin ABD tarafından henüz resmi bir değerlendirme yapılmadığı bildirildi.