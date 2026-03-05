Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik sert açıklamalarda bulundu. İranlı Bakan, ABD’nin bölgedeki askeri planlarının başarısız olduğunu savunarak Washington yönetiminin politikalarını eleştirdi.

Arakçi’den Trump’a doğrudan eleştiri

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, yaptığı açıklamada ABD’nin İran’a yönelik askeri stratejilerinin hedeflenen sonucu vermediğini söyledi. Trump’a hitaben konuşan Arakçi, ABD’nin kısa sürede sonuç almayı amaçlayan askeri planının başarısız olduğunu öne sürdü.

Arakçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkan, hızlı ve temiz bir askeri zafer üzerine kurulu A planınız başarısız oldu. B planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacak.”

“Diplomasi fırsatı kaçırıldı”

Arakçi, İran ile ABD arasında geçmişte yürütülen müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ancak bu sürecin siyasi yaklaşımlar nedeniyle sekteye uğradığını dile getirdi.

İranlı Bakan, iki ülke arasında benzersiz bir anlaşma fırsatının bulunduğunu ancak Washington yönetiminin öncelikleri nedeniyle bu fırsatın ortadan kalktığını savundu.

“Önce İsrail yaklaşımı eleştirildi”

Açıklamasında ABD’nin bölge politikalarına da değinen Arakçi, Washington yönetiminin İsrail’e verdiği desteğin ABD’nin çıkarlarının önüne geçtiğini iddia etti.

Arakçi, “Önce İsrail yaklaşımı her zaman ‘en son ABD’ anlamına gelir” diyerek ABD’nin Orta Doğu politikalarını eleştirdi.

Orta Doğu’daki gerilim sürüyor

İran ile ABD arasındaki gerilim, bölgedeki askeri gelişmeler ve karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. Taraflardan gelen sert mesajlar, Orta Doğu’daki siyasi ve askeri tansiyonun yüksek seyrini sürdürdüğünü gösteriyor.

Uzmanlar, taraflar arasındaki söz düellosunun diplomatik ilişkilerde yeni bir gerilim dalgasına yol açabileceğini değerlendiriyor.